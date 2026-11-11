YENİ Partili Karabat, Fon\'da kullanılmayan 60,9 milyar lirayı sordu

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesini değerlendiren YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun 2025 yılında gelirlerinden 60,9 milyar liranın kullanılmadığını belirterek, kaynağın nasıl değerlendirildiğini sordu. Karabat, "Bu fon işinin bir ideoloğu var. Herkesin akıl hocası, SPK'da etkisi yüksek. Bu Erişah Hanım neden istifa etmiyor" dedi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ise engellilere ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu kaydederek, engellilik alanında veri eksikliğine ve erişilebilirlik sorunlarına dikkati çekti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporu görüşmeleri sürüyor.