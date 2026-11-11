YENİ Partili Karabat, Fon\'da kullanılmayan 60,9 milyar lirayı sordu

YENİ Partili Karabat, Fon'da kullanılmayan 60,9 milyar lirayı sorduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda YENİ Partili Karabat, Sosyal Yardımlaşma Fonu'nun 2025 gelirlerinden 60,9 milyar liranın kullanılmadığını belirterek kaynağın akıbetini sordu. Karabat, fon tartışmalarında adı geçen Erişah Hanım'ı istifaya davet etti.
Haber: Berfin BAYIR
(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesini değerlendiren YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun 2025 yılında gelirlerinden 60,9 milyar liranın kullanılmadığını belirterek, kaynağın nasıl değerlendirildiğini sordu. Karabat, "Bu fon işinin bir ideoloğu var. Herkesin akıl hocası, SPK'da etkisi yüksek. Bu Erişah Hanım neden istifa etmiyor" dedi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ise engellilere ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu kaydederek, engellilik alanında veri eksikliğine ve erişilebilirlik sorunlarına dikkati çekti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporu görüşmeleri sürüyor.
Kadın cinayetleri konusunda farklı siyasi görüşlerin ortak platformlarda buluşması gerektiğini ifade eden Karabat, şöyle konuştu:
"Çok farklı bir siyasi kültür yaratmaya beraberce ihtiyacımız var. Farklı değerlendirmelerin bu konunun çözümünde beraber hareket etmeleri konusunda ortak alanlar, ortak platformlar ve ortak birliktelikler özellikle kadın alanında yaratmaya ihtiyaç var. Belki de bakanlığınıza önereceğim en önemli şeylerden bir tanesi sizin bu alandaki bir birlikteliğe öncülük etmenizdir."
Kadın cinayetlerinin iktidar ve muhalefetin birlikte mücadele etmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayan Karabat, "Rakamları, istatistikleri birbirimize karşı kullanmamamız gereken bir alan. Oldukça insani bir alan. Bunu beraberce atlatmanın yoluna bakmalıyız" ifadelerini kullandı.
"BAKANLIĞIN BÜTÇESİNİN REEL DEĞERİ DÜŞMÜŞ"
Bakanlığın bütçesinin enflasyon hedefi dikkate alındığında önceki döneme göre reel olarak gerilediğini belirten Karabat, bütçenin 63 günlük faiz harcamasına denk geldiğini söyledi.
Enerji fiyatlarındaki yükselişe karşın elektrik tüketim desteğinin artırılmadığını ifade eden Karabat, "Bu alanı bir daha tekrar kontrol etmekte fayda görüyorum" dedi.
Yoksulluğun arttığı bir dönemde şartlı nakit desteğinde de azalma olduğunu belirten Karabat, TÜİK istatistiklerine göre çocukların yüzde 36,8'inin yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunduğunu söyledi. Çocuk yoksulluğunun önemli bir kavram olduğunu vurgulayan Karabat, hane başına ortalama aylık sosyal yardım için 2027 hedefinin 5 bin 900 lira, 2028 ve 2029 hedeflerinin ise 6 bin 900 lira olarak belirlendiğine dikkati çekti.
Enflasyonun arttığı bir ortamda sosyal yardım tutarlarının sabitlenmesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karabat, bakanlığın Sayıştay bulgularına yönelik tutumunu ise teşekkür ederek karşıladı. Karabat, "Sizin bakanlığınız bu bulgular konusunda hassas davranmış. Gereğini yerine getirme konusunda hassas davranmış. Dolayısıyla bürokratlarınıza ve size bu anlamda teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"60,9 MİLYAR LİRA KULLANILMAMIŞ"
Karabat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun 2025 yılı gelir ve giderlerine ilişkin verileri de gündeme getirdi. Fonun gelirlerinin 146 milyar lira, giderlerinin 85 milyar lira olduğunu belirten Karabat, gelirlerin 110,1 milyar lirasının gelir ve kurumlar vergisi payından, 34,2 milyar lirasının ise trafik cezalarından oluştuğunu söyledi.
Fon gelirlerinin yaklaşık yüzde 40 arttığını, giderlerinde ise azalma yaşandığını ifade eden Karabat, yaklaşık 60,9 milyar liranın kullanılmadığını belirterek, "Birincisi elbette bunun kullanılmaması, neden kullanılmadı diye sormak gerekir" dedi.
Fon kaynaklarının daha önce kamu bankalarında değerlendirilmesi gerektiğini, daha sonra yapılan mevzuat değişikliğiyle bu alanın genişletilerek Takasbank'ın da kapsama alındığını hatırlatan Karabat, "Bu kaynaklar hiç Takasbank'ta kullanıldı mı? Bunu niye soruyoruz? Bu önemli soru şu açıdan; Takasbank'ın kendisinde suistimaller olduğunu bu fon tartışmalarında gördük. Sizin bakanlığınızdan bağımsız olarak soruyorum. Dolayısıyla bu fonun arta kalan kaynağının nasıl değerlendirildiği finansal olarak merak edilen bir soru haline geliyor. Belki de bu soruyu cevaplamanız oluşabilecek spekülasyonların da önceden önüne geçmek anlamında faydalı olabilir diye düşünüyorum" dedi.
"ERİŞAH HANIM NEDEN İSTİFA ETMİYOR?"
Fon tartışmalarına ilişkin değerlendirmesini sürdüren Karabat, şöyle konuştu:
"Şimdi tam bu fon konusuna girmişken söz hakkımı sizin bakanlığınız da bir iki dakika kullanmak istedi. Geçen Hazine ve Maliye Bakanı buradayken daha önce gelen bakanlık bürokratlarınızdan birkaçı buraya gelmedi. Şimdi de buraya gelmeyecekler var mı diye sordum. ve bu şekilde bütçe görüşmesinin sağlıklı yürüyemeyeceğini söyledim. Arkadaşlar tanıdıklık etti, kızanlar da oldu. Şimdi onlardan bir tanesi bugün istifa etti, belediye başkanı. Herkes istifa ediyor ama birisinin hiç sırası gelmiyor. Bu fon işinin bir ideoloğu var. Herkesin tez hocası, herkesin akıl hocası SPK'da etkisi yüksek. Bu Erişah Hanım neden istifa etmiyor? Neden istifa etmiyor?"
SPK yönetiminin de sorgulanması gerektiğini belirten Karabat, "Ben buradan Erişah Hanım'ı bir kez daha istifaya davet ediyorum. Sayın Mehmet Şimşek'i de aynı şekilde o gün istifaya davet ettiğim gibi istifaya davet ediyorum. Çünkü halihazırda kimin neden istifa ettiğini bile bilmiyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
KAYA: "ENGELLİLER İÇİN AYRILAN ÖDENEK YETERSİZ"
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da engelliler ve yaşlılar için ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu söyledi. Bütçenin genel görüşmeleri sırasında konuyu gündeme getirdiğini ve Cevdet Yılmaz'dan yanıt aldığını belirten Kaya, verilen yanıtın sorularını karşılamadığını ifade etti.
Kaya, "Sağ olsun kendisi de hem önerilerimize, eleştirilerimize ve sorularımıza çok hızlı bir şekilde geri dönüş yaptı ancak cevap ne yazık ki şunu içeriyor: Her kalemde ne kadar ödenek ayrıldığını ifade ediyor sadece. Ama bu sorularımızın cevabı değil. Şimdi bu miktarın, yani ayrılan engelli ve yaşlılar açısından ayrılan ödeneğin yetersiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna da sanırım herkes hemfikir" dedi.
Engelliler ve yaşlılar için 325 milyar lira ödenek ayrıldığını belirten Kaya, ülkedeki engelli nüfusunun ortalama büyüklüğüne ilişkin dahi yeterli verinin bulunmadığını söyledi.
Kaya, sosyal haritalama ve veri çalışmalarında elde edilen bazı bilgilerin yalnızca AK Partili belediyelerle paylaşıldığını öne sürerek, farklı siyasi partilere mensup belediyelerin de bu verilerden yararlanması gerektiğini ifade etti.
Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili bakanlıklar arasında koordinasyonun önemine dikkati çeken Kaya, "Veri oldukça önemli, bu konuda verilerinizi bütün kurumlarla paylaşmanızı çok önemseyeceğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.
"ENGELLİLİK BİR FARKLILIK VE ÇEŞİTLİLİK OLARAK ELE ALINMALI"
Engellilik kavramının yalnızca işitme, görme ve fiziksel engellilikle sınırlı olmadığını belirten Kaya, Alzheimer, disleksi ve kas hastalıkları gibi farklı durumların da engellilik kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Mevcut yasal düzenlemelerin engelliliği kusur, eksiklik ve korunmaya muhtaçlık üzerinden tanımladığını savunan Kaya, bu yaklaşımın engellileri toplumdan dışladığını ve pasifleştirdiğini ifade etti.
Kaya, engelliliğin toplumsal bir farklılık ve çeşitlilik olarak ele alınması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Geleneksel tanımlamanın aksine engellilik bir farklılık, bedensel, fiziksel ve nörolojik bir çeşitlilik olarak ele alınmalı, tıpkı inanç veya dil veya din, cinsiyet, etnik farklılık gibi toplumsal zenginlik olarak kabul edilmeli. Yasal düzenlemelerde eşitliği, farklılıkların gözetildiği bir denk eşit yurttaşlık yaklaşımıyla yeniden ele almadıkça engellileri yaşamın merkezinde toplumla iç içe yaşamasının önünü açmak mümkün değil."
Geçen yıl Meclis'te engelli bireylerin toplumsal hayata katılımının güçlendirilmesine yönelik bir komisyon kurulduğunu hatırlatan Kaya, komisyonda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcilerinin de sunum yaptığını belirtti.
Kaya, kamusal ve özel alanların engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesi konusunda mevzuatın yeterli olduğunu ancak uygulamada sorunlar yaşandığını ifade ederek, Bakanlığa bu eksikliklerin giderilmesi için hangi çalışmaların yürütüldüğünü sordu.
Kamu İhale Kurumu mevzuatında erişilebilirlik standartlarına uygunluk şartının bulunmadığını da dile getiren Kaya, bu konuda milletvekillerine çağrıda bulundu. Kaya, "Burada yasal düzenlemede görev Meclis'e düşüyor. Ben de buradan milletvekili arkadaşlarıma çağrı yapıyorum. Bu düzenlemeyi gelin birlikte çıkaralım, hayata geçirelim" dedi.
Ankara'daki erişilebilirlik sorunlarına da örnek veren Kaya, görme engelliler için Kurtuluş Metro İstasyonu'nda kapıların açılacağı alanlarda işaret bulunmadığını belirterek "Düşünün hemen burnumuzun dibinde böyle bir sorun var" ifadelerini kullandı.
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