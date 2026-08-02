YENİ Partili Tanrıkulu: "İyi mühendis olur, iyi belediye başkanı olur ama Sinem Dedetaş\'tan bir suç örgütü lideri çıkmaz"

(TEKİRDAĞ) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çorlu Karatepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaretinin ardından, "Her şey olur; iyi mühendis olur, iyi sivil toplumcu olur, iyi belediye başkanı olur ama Sinem Dedetaş'tan bir suç örgütü lideri çıkmaz" dedi. Tanrıkulu, cezaevi koşulları ile tutuklu ve hükümlülerin sevk süreçlerine ilişkin iddiaları da TBMM gündemine taşıyacağını açıkladı.

Tanrıkulu, Çorlu Karatepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile Silivri Cezaevi'ndeki İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Gezi tutukluları Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i, ayrıca Veli Ağbaba'nın tutuklu danışmanı Özlem Akyıldız'ı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Tanrıkulu, cezaevlerindeki koşullara ve yürütülen soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tanrıkulu, Sinem Dedetaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kendisinin herkese selam ve sevgileri var. Sağlığı iyi. Tabii burası, yani 'kuyu tipi' denilen ağır bir cezaevi. Yüksek güvenlikli cezaevi tipinde yapılan bir cezaevi. Orada tek bir hücrede kendisi kalıyor önceki günden bu yana" dedi.

Dedetaş'ın kamuoyuna mesaj ilettiğini aktaran Tanrıkulu, "Öncelikle kendisine dayanışma gösteren, desteklerini esirgemeyen ve güvenen bütün Üsküdarlı yurttaşlar olmak üzere, bütün İstanbullulara ve Türkiye'den bütün yurttaşlara selam, sevgi ve teşekkürlerini iletti ve bu desteğin ve dayanışmanın, özellikle bu zor zamanda sürmesi gerektiği konusundaki dileklerini de paylaşmamı istedi" ifadelerini kullandı.

"KADIN SİYASETÇİLERİN CEZAEVİNDE TUTULMASI KABUL EDİLEMEZ"

Tanrıkulu, Dedetaş'ın geçmiş görevlerine değinerek şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi Sinem Dedetaş çok iyi yetişmiş bir kadın, mühendis, sivil toplumcu... Kendi alanında çok önemli uzmanlıkları var. İstanbul gibi bir yerde Gemi İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığına seçilmiş, daha sonra beş yıl boyunca Şehir Hatları'nda genel müdürlük yapmış ve bütün bunların üzerine de 30 yıl sonra seçilmiş sosyal demokrat Üsküdar Belediye Başkanı. Şimdi Sinem Dedetaş'tan bir suç örgütü lideri çıkardılar. Her şey olur; iyi mühendis olur, iyi sivil toplumcu olur, iyi belediye başkanı olur ama Sinem Dedetaş'tan bir suç örgütü lideri çıkmaz. Bunu Türkiye de biliyor ve kendisinin de başkanı olduğu Recep Tayyip Erdoğan da biliyor."

Dedetaş'ın "önemli bir siyasi aktör potansiyeli taşıdığı için hapiste olduğunu" savunan Tanrıkulu, Dedetaş'ın "Bütün bu kumpaslarla baş edeceğiz, bundan herkes emin olsun" dediğini aktardı.

Tanrıkulu, Silivri Cezaevi'nde de İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan ile görüştüğünü belirterek, Kaplan'ın da "önemli bir siyasi aktör" olduğunu söyledi. "Bu siyasi aktörlüğü nedeniyle yaratılan itirafçılar, gizli tanıklar, inanılmaz kumpaslarla, inanılmaz yalan beyanlarla hapiste tutuluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve bu siyasi iktidarın bu kadın siyasetçileri bu şekilde hapiste tutması tabii ki kabul edilemez" diye konuştu.

GEZİ TUTUKLULARINI DA ZİYARET ETTİ

Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i de ziyaret ettiğini belirten Tanrıkulu, "Geçtiğimiz günlerde bulundukları Bakırköy Cezaevi'nden kendi iradeleri dışında Şakran Cezaevi'ne götürülmüşlerdi. Oradan yapılan itirazlar sonucunda şimdi Silivri'de tutuluyorlar. İkisi aynı odada, aynı hücrede bulunuyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var, Anayasa Mahkemesi kararı var ama ona rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediyorlar. Herkese selam ve sevgilerini ilettiler, sağlıkları iyi" dedi.

"KONUYU TBMM GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIM"

Tanrıkulu, yaklaşık bir ay önce başlatılan bir soruşturma kapsamında tutuklanan ve daha sonra Çorlu Karatepe Cezaevi'ne sevk edilen danışman Özlem Akyıldız'ın nakil sürecine ilişkin iddiaları da aktardı. Akyıldız'ın "insan onuruna yakışmayan ağır koşullarda" cezaevine getirildiğini öne süren Tanrıkulu, "İnanılmaz kötü koşullarda, yani insan onuruna yakışmayan ağır, kötü koşullarda ve işkence koşullarında buraya kadar getirilmiş kendisi. Araca bindirilirken kendisine yapılan müdahaleden dolayı darbedilmiş aynı zamanda. Ayaklarındaki izler getirildiği revirde tespit edilmiş" ifadelerini kullandı.

Naklin 9 saat sürdüğünü belirten Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Sadece ilk bir saatinde bir tuvalet ihtiyacı giderilmiş. Sekiz saat boyunca tek kişilik bir kafes içerisinde, elleri kelepçeli bir biçimde buraya getirilmiş. Kelepçeleri açılmamış ve araç iki yerde durduğu halde tuvalet ihtiyacı dahi giderilmeden buraya kadar sekiz saat boyunca elleri kelepçeli tutularak getirilmiş. Buraya getirildiğinde de çok kötü koşullarda bir geceyi geçirmiş. Dört kişinin kalabileceği bir bekleme odasında 11 kişiyle birlikte kalmış. Çöp bidonunun yanında uzanmak ve birkaç saat uyumak zorunda kalmış. Sonra koğuşuna alınmış. Çok kötü koşullarda, yani ağır işkence, kötü muamele koşullarında tutuluyor."

Yaşananlar nedeniyle öfkeli olduğunu söyleyen Tanrıkulu, "Onu dinlerken, cezaevinde dinlerken gözyaşlarıma hakim olamadım. Kendisi 30 yıllık devlet memuru, üç yaşında bir torun sahibi, 19 yıldır parlamentoda çalışan bir danışman" dedi. Yürütülen soruşturmaları eleştiren Tanrıkulu, "Ben buradan parlamentoda bulunan, özellikle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bulunan AK Partililere sesleniyorum. Siz bu danışman arkadaşımızı her gün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gördünüz. Ona sadece bir milletvekiline yaptığı danışmanlıktan dolayı bu şekilde davranılıyorsa, bu koşulların adı işkencedir" ifadelerini kullandı.

Konuyu TBMM gündemine taşıyacağını belirten Tanrıkulu, "Bunu yarın soru önergesiyle parlamentonun gündemine taşıyacağım ve hafta içinde de parlamentoda konuşacağım. Bu düşmanlıktan vazgeçin. Eğer bir hesabınız varsa siyasetçilerle hesaplaşın, siyasetçilerle" dedi. Ayrıca, bir savcının ifade sırasında, "Sen ne söyledin ki Veli Ağbaba ile ilgili seni serbest bırakayım?" dediğini öne süren Tanrıkulu, "Bir savcı ifadesini aldığı bir şüpheliye bunu söyleyebilir mi? ve cezaevine Mali Şube Müdürünü gönderip onu itirafçılığa zorlayabilir mi? Bunlar yapılıyor" diye konuştu.

"SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARINA YÖNELİK BU UYGULAMALAR CUMHURİYET'İN TARİHİNE YAKIŞMAZ"

Tanrıkulu, "Bütün bunlar kayıtlara geçiyor. Bunlar hem parlamento hafızasında hem bizim hafızamızda kalacak. Biz bu zalimliği unutmayacağız. Bu işkenceyi, bu kötü muameleyi yapanlardan mutlaka ama mutlaka, ama onların yaptığı gibi değil, hukuk kuralları içerisinde, adil bir biçimde hesap soracağız" dedi.

Sinem Dedetaş'ın cezaevi sevk sürecine ilişkin soruyu da yanıtlayan Tanrıkulu, Dedetaş'ın önce Bakırköy Cezaevi'ne götürüldüğünü, daha sonra yeniden ring aracına bindirilerek nereye götürüleceğini bilmeden Çorlu Karatepe Cezaevi'ne sevk edildiğini belirterek, "Seçilmiş belediye başkanlarını bu şekilde cezaevinde tutmak, öç almak, intikam duygusuyla hareket etmek sonuçta bu Cumhuriyet'in tarihine yakışmaz. Ama bunu yapıyorlar. Bunun bir sonu var. O mücadeleyi biz açtığımız yeni yolda başlattık ve sürdüreceğiz. Bütün bunlardan hesap soracağız. Ama hukuk kuralları içerisinde ve adil bir biçimde" diye konuştu.