Yeni Yol grubu Meclis'te resmen kuruldu - Son Dakika
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Yeni Yol grubu Meclis'te resmen kuruldu

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DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin "çatı partisi" Yeni Yol, TBMM'de grup oluşturdu. Grup yönetiminde Bülent Kaya Grup Başkanı, Mehmet Emin Ekmen ve Selçuk Özdağ ise grup başkanvekilleri olarak görev yapacak.

14.01.2025 19:38  Güncelleme: 20:25
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Yeni Yol' grubu kurulmasına ilişkin işlemler resmen tamamlandı.

DİLEKÇELER TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU

Gelecek ve Saadet partili milletvekillerinden oluşan "Saadet" grubundan ve DEVA Partisi'nden istifa eden milletvekilleri, yeni kurulan 'Yeni Yol Partisi'ne geçtiklerine ilişkin dilekçelerini TBMM Başkanlığına sundu. Böylece TBMM'de "Yeni Yol" grubu oluşturuldu.

GRUP YÖNETİMİ DE BELİRLENDİ

Yeni Yol'un grup yönetimi de belirlendi. Gelecek-Saadet grubunun Grup Başkanvekili eski Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya Yeni Yol'un Grup Başkanı oldu. Eski DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile eski Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ da Yenil Yol'da grup başkanvekili olarak görev yapacak. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ise Katip Üye oldu.

3 GENEL BAŞKAN DA KONUŞACAK

Yeni Yol ilk grup toplantısını yarın yapacak. Grup toplantısında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın konuşma yapması bekleniyor.

Yeni Yol grubu Meclis\'te resmen kuruldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yeni Yol grubu Meclis'te resmen kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Hasan Yılmaz:
    müdür kamal ide onursal başkan yapsaydınız bari..sonuçta adam o kadar ugraştı sizi meclise sokabilmek için, yoksa mecliste süpurgecilik bile yaptırmazlardi size.. 20 65 Yanıtla
  • Mert Tekin:
    Bi halt yiyemeyecek adamlar Meclisteler işte 39 39 Yanıtla
  • monşer null:
    Bir Bu Eksikti 35 42 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY:
    Yakında dağılır .... 33 13 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    boktan yol 17 27 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    SİZİN İCİN HER YOL AYNİ . ÇÜRÜME DEVAM EDECEK 31 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BUNLAR NE OYNUYOR 24 11 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Önce yokdan çıkarmaya çalışıyorlar sonra yebi yol açıyorlar, hayatınız para hariç yalan sizin :) 19 9 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    vatana ve dünyaya hayırlı olsun şimdi dunyayada refah gelir büyük kurtuluş 18 8 Yanıtla
  • Ali Ata:
    Saadet ın babacan ve Davut oğlu ile bu yola girmesi yanlış bence ben hiç güvenmiyorum ikisinede 19 4 Yanıtla
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