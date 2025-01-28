Yeni Zelanda'da 'Soykırım Hattı' Kuruldu

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Yeni Zelanda'da aktivistler, ülkede tatil yapan İsrail askerlerinin yerini tespit etmek için "soykırım hattı" kurdu.

Filistin Dayanışma Ağı Aotearoa (PSNA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli askerler Yeni Zelanda'da tatil yapıyor. Onları bulabilmek için yardımınıza ihtiyacımız var, böylece burada hoş karşılanmadıklarını onlara bildirebiliriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PSNA Başkanı John Minto, "soykırım hattı"nın sivillere zarar vermeyeceğini vurgulayarak, "Yayınladığımız metinlerde bunun Yahudi toplumuyla hiçbir ilgisi olmadığını açıkça belirttik. İsraillilerle hiçbir ilgisi yok. Bunun Gazze'deki soykırımdan sonra dinlenmek ve eğlenmek için burada bulunan İsrail askerleriyle bir ilgisi var." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Zelanda İnsan Hakları Komiseri Stephen Rainbow ise Yeni Zelanda Radyosu'na yaptığı açıklamada, PSNA'dan bu hattı kaldırmasını isteyerek, "bunun insanları trajik sonuçlara yol açabilecek davranışlara teşvik etmesi açısından emsal teşkil ettiğini" savundu.

PSNA, daha önce İsraillilerin Gazze'deki soykırımdan sonra dinlenme ve eğlenme amacıyla ülkeyi vizesiz ziyaret ettiklerine işaret ederek, Yeni Zelanda hükümetine İsrail askerlerinin girişlerine izin verilmemesi çağrısı yapmıştı.

Gazze'de savaş suçu işledikleri iddia edilen çok sayıda İsrail askeri, Brüksel merkezli Hind Rajab Vakfı tarafından tespit edilmiş, İtalya ve Brezilya gibi bulundukları ülkelerin yetkililerinden bu kişilerin tutuklanması istenmişti.

İsrailli yedek asker Yuval Vagdani, yetkililerin 3 Ocak'ta soruşturma başlattığını öğrenmesi üzerine tatil için gittiği Brezilya'dan Arjantin'e kaçmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 47 binden fazla kişi hayatını kaybetti.