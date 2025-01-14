Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

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Haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davasının ikinci duruşmasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Sanıkların tutukluluk haline devam kararı verilerek dava 18 Şubat tarihine ertelendi.

14.01.2025 16:16
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İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 26'sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

DURUŞMANIN ERTELENMESİNİ İSTEDİ

Adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Sinan İnan, "Ben sanıkla görüşmedim, bir işlem yapılacaksa ve savunma yapacaksam, dosyayı görmem lazım. Duruşmanın ertelenmesini talep ediyorum" dedi. Talebi değerlendiren heyet duruşmanın devam etmesine karar verdi.

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

SALONDAN DIŞARI ÇIKARILDI

Karara sanık avukatı tepki gösterirken, mahkeme başkanı ile avukat arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bunun üzerine Fırat Sarı'nın avukatı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan dışarı çıkarıldı. Duruma diğer avukatlar da tepki gösterirken, salonda kısa süreli tartışma yaşandı. Duruşmanın devamında sanık İlker Gönen'in avukatı, "Mahkeme kanıt toplamıyor, bizim topladığımız kanıtları da değerlendirmiyor" dedi.

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

REDDİ HAKİM TALEBİ DEĞERLENDİRİLECEK

Davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için dosyanın Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Ayrıca tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma 18 Şubat tarihine ertelendi.

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Odabaş:
    Yarın Allah'ın en sevdiği ayi olan recebin en sevdiği günü 15 i havalar serin günler kısa bir gün oruca bin günlük oruç sevabı vardır DUA: Biyêhin ve yêyûhin nemûhin esâliyen ve yê âliyen yessir umûrî bisaysalet Manası : Allahım! Yâh ve Yâyûh ve Zâhir, Samed, Bâtın, Şehid isimlerinle! Ali ve Kâfi isimlerin hürmetine her işimi kolaylaştır bana yardımcı ol lütfet lütfen ey Rabbim. 6 0 Yanıtla
  • Faruk Yılmaz:
    Anlaşıldı bunlar devede pire olaylar kapatılıyor hastaneler kayyum adı altında eski sahıplerıne hızmet ettırıyor 6 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Ne gunlere kaldık. 2 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Herhalde 0 1 Yanıtla
  • Oğuz Şeker:
    özel hastanelere kayyum atanamaz. kayyum o kadar personelin ödemesini yapamaz. Neden mi!!! özel, hastaneler bakanlığın belirlediği SUT fiyatlarının kat kat üstünü hastalardan alıyorlar çünkü. devlet nezdinde bu şekilde ödeme alamayacaklar. ve hastane işle yemez hale gelecek. her ne olursa olsun özel hastanelerde ödeme yaparken lütfen, ayrıntılı fatura isteyin 1 0 Yanıtla
    Faruk Yılmaz:
    Sen olayi cozememessin Kayyum hastane sahiplerinin iscisi Suan bu doktorlar hemsireler kurban edildi tepelerde gokyuzu o kadar guzelki hayal bile edemezssin 0 0
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