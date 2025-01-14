İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 26'sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Sinan İnan, "Ben sanıkla görüşmedim, bir işlem yapılacaksa ve savunma yapacaksam, dosyayı görmem lazım. Duruşmanın ertelenmesini talep ediyorum" dedi. Talebi değerlendiren heyet duruşmanın devam etmesine karar verdi.
Karara sanık avukatı tepki gösterirken, mahkeme başkanı ile avukat arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bunun üzerine Fırat Sarı'nın avukatı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan dışarı çıkarıldı. Duruma diğer avukatlar da tepki gösterirken, salonda kısa süreli tartışma yaşandı. Duruşmanın devamında sanık İlker Gönen'in avukatı, "Mahkeme kanıt toplamıyor, bizim topladığımız kanıtları da değerlendirmiyor" dedi.
Davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için dosyanın Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.
Ayrıca tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma 18 Şubat tarihine ertelendi.
Son Dakika › Güncel › Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek - Son Dakika
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