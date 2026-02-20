Yenilenen Cevizlik Parkı Açılışında Konuşan İbb Başkanvekili Nuri Aslan: Ekrem Başkan Döndüğünde, İstanbul'da ve Türkiye'de Hakiki Çiçekler Açacak

(İSTANBUL) Yenilenen Bakırköy Cevizlik Parkı'nın açılışı için düzenlenen törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Bugün bu parkımızı açıyoruz ama asıl büyük açılışı; Başkanımız geldiğinde, dostlarımızla özgürce kucaklaştığımızda hep beraber yapacağız. İşte o gün bahar gelecek, İstanbul tam anlamıyla çiçeklerle donatılacak. Yol arkadaşlarımız döndüğünde, İstanbul'da ve Türkiye'de hakiki çiçekler açacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy'ün en stratejik noktalarından Cevizlik Parkı'nı eski metruk halinden kurtarıp, baştan aşağı yeniledi. "Cevizlik Parkı Yenileme Sonrası Açılış Töreni", İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende, Aslan ve Ovalıoğlu birer konuşma yaptı. Vatandaşların Ramazan aylarını kutlayan Aslan, konuşmasına, "Bu kutsal ayın soframıza bereket, hanelerimize huzur, memleketimize ve tüm dünyaya adalet ve barış getirmesini temenni ediyorum. İnşallah bu Ramazan'da, İslam coğrafyasında, ülkemizde ya da herhangi bir vatandaşımızın hanesinde kötü bir güne, bir operasyon haberine uyanmayız. Rabbimden duam budur" sözleriyle başladı.

Aslan: O güneşli günler çok yakın

"Kalbi bizimle atan, aklı her daim İstanbul'da ve Türkiye'nin aydınlık geleceğinde olan bir ismin selamlarını size iletmek istiyorum" diyen Aslan, "Aylardır hukuksuz bir biçimde Silivri'de tutulan, İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı, yol arkadaşımız ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hepinize kucak dolusu selamlarını getirdim. İnanıyorum ki çok yakında Ekrem Başkan ve haksızlığa uğrayan tüm dostlarımız; belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, çalışma arkadaşlarımız ve yol arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşacak. O gün geldiğinde yine bu parklarda, bu meydanlarda hep beraber kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. O güneşli günler çok yakın; onun ilk meyveleri de yeşermeye başladı inşallah" ifadelerini kullandı."

"Biz, hiçbir zaman 'İlla seçim kazanalım da bunun için size hizmet edelim' demedik"

İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı Yaşam Vadisi'nin benzerlerinin İstanbul'a yayıldığına dikkat çeken Aslan, "Ekrem Başkanımız Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğunda, ilk Yaşam Vadisi'ni düşündüğünde ve açılışını yaptığında, ben hep yanındaydım, yanı başındaydım. İBB Başkanı olduğunda da İstanbul'un dört bir yanını, 18 Yaşam Vadisi ile donattığında yine yanı başındaydım. O zamanlar hep şunu söylüyorlardı: 'Yaşam Vadisi ile seçim mi kazanılır?' Bizim hep söylediğimiz bir şey vardı: Biz, millete hizmeti ibadet sayıyoruz. Biz; Yaşam Vadilerini, parkları, çocuk etkinlik merkezlerini, Kent Lokantalarını, kentsel dönüşüm çalışmalarını ve ulaşım projelerini sadece millete hizmet için, ibadet aşkıyla yaptık. Millet de bunu gördü ve bu hizmetler bize seçimi kazandırdı. Biz, hiçbir zaman 'İlla seçim kazanalım da bunun için size hizmet edelim' demedik. Biz dedik ki; 'Hizmet bizim için ibadettir.' Onlar da kendilerine hizmet edeni unutmadılar. 2024 seçimlerinde İstanbul halkı; 26 ilçe belediye başkanlığını ve tarihin en yüksek oyuyla, 1 milyon 100 bin oy farkıyla Ekrem İmamoğlu'nu tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçti" hatırlatmalarında bulundu.

"Emanetin sahibi gelip emaneti alana kadar..."

Oy versin, vermesin her vatandaşa hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizen Aslan, özetle şunları söyledi:

"Bu parkları, bu yaşam vadilerini yaparken; ailelerimiz nefes alsın, çocuklarımız parklarda rahatça oynasın istedik. Çünkü İstanbul'un her bir tarafı beton yığını haline geldi ve bizim çocukluğumuzdaki o doğal alanlar artık yok. Kendi çocukluğumuzda parklar olmasa da tarlalar bizimdi; şimdi biz de bulduğumuz her boş alanı çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz, gençlerimizin buluşacağı mekanlar yapıyoruz. Tüm bunları yaparken sadece kendi aklımızla hareket etmedik. Bugün Bakırköy'ümüze kazandırdığımız bu park, aslında ortak bir vizyonun eseridir. Atıl durumdaki Bakırköy Cevizlik Parkı'nın yenilenmesi için, muhtarımızdan ve Bakırköylülerden gelen talebi duyduk. 153 Çözüm Merkezimize yazan hemşehrilerimizin fikirlerini aldık. Hiçbir isteğe kulağımızı tıkamadık. Bugün de Ekrem Bey'in bıraktığı yerden, emanetin sahibi gelip emaneti alana kadar, aynı kararlılıkla devam ediyoruz."

"Yeşil alan, bizim için adalet ve eşitlik demektir"

Bu gördüğünüz parkta -az önce ilçe belediye başkanımızın da belirttiği gibi- çocuk oyun grupları, fitness alanları ve yaya yollarına entegre edilmiş yürüyüş parkurları bulunuyor. Tüm bu yolları ağaçlara zarar vermeden, yeşili ve doğayı koruyarak inşa ettik. Buraya yeni ağaçlar diktik; çünkü biz yeşili seviyoruz, yeşilde ferahlık görüyoruz. Dört adet sakız ağacı diktik; dört taneyi bile söylemekten utanmıyoruz. Peki, neden kentimize yeşil alanlar kazandırıyoruz? Çünkü yeşil alan, bizim için adalet ve eşitlik demektir. Gelir düzeyi ne olursa olsun, her çocuğun eşit şartlarda oyun oynayabileceği alan demektir. Bizim için tek bir yol var: Zenginin çocuğuyla yoksulun çocuğunun, sofrası bol olanla kısıtlı olanın aynı koşullarda eğlenmesi ve büyümesi. Biz, İstanbul'un nefes almasını sağlayanlarız. 2019 seçimindeki o meşhur manşeti hatırlayın: 'İstanbul nefes aldı' denmişti. Allah'ın izniyle İstanbul nefes almaya devam edecek; Türkiye de nefes alacak Emeklimizin gazetesini okuduğu, gencimizin ders çalıştığı, komşularımızın dertleştiği ve aşıkların buluştuğu o parkları yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bu yeşil alanlar, olası bir afet için hayati toplanma alanlarıdır"

"İstanbul'un ağacını, taşını, toprağını; bu şehirde yaşayan her bir yurttaşını, havasını koklayanı çok seviyoruz"

Yakın zamanda, İstanbul'a, aralarında Ayamama Yaşam Vadisi'nin ilk etabının da bulunduğu toplam 10 ayrı yeşil alan kazandıracaklarının müjdesini veren Aslan, "Biz, İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul'un ağacını, taşını, toprağını; bu şehirde yaşayan her bir yurttaşını, havasını koklayanı çok seviyoruz. Buraya hizmet etmek bizim en temel görevimizdir. İstanbul'da yaşayan herkesi; çocukları, gençleri, kadınları, büyüklerimizi ve her bir hanemizi yürekten seviyoruz. Kentimizde yaşayan herkesin yüzü gülsün, herkes kendini güvende hissetsin diye bir dakika bile boş vakit geçirmeden, gece gündüz mücadele ediyoruz. Bir önceki günden daha fazla çalışıyor; yarın, bugünden daha fazla iş yapma sözü veriyoruz. Bana bazen soruyorlar, 'Yorulmuyor musun?' diye. Ben de kendime soruyorum; ama hayır, hiç yorulmuyorum. Çünkü boynumuzda öyle büyük bir emanet var ki; Fatih Sultan Mehmet Han'dan başlayan ve bugün Ekrem İmamoğlu ile devam eden o kutsal İstanbul emanetini taşıyoruz. Biz hem bu emaneti taşımayı hem de sorumluluk almayı çok iyi biliyoruz. Bugün bu parkımızı açıyoruz ama asıl büyük açılışı; Başkanımız geldiğinde, dostlarımızla özgürce kucaklaştığımızda hep beraber yapacağız. İşte o gün bahar gelecek, İstanbul tam anlamıyla çiçeklerle donatılacak. Çünkü baharın geldiğini sadece karın erimesinden ya da soğukların bitmesinden değil; asıl çiçeklerin açmasından anlarsınız. Yol arkadaşlarımız döndüğünde, İstanbul'da ve Türkiye'de hakiki çiçekler açacak" dedi.

Cevizlik Parkı hakkında

İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, konum itibariyle stratejik bir noktada bulunan Cevizlik Parkı, sahil hattı ile Bakırköy Meydanı arasında önemli bir yaya sirkülasyonu üzerinde bulunuyor. M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı çalışmaları sonrasında dokusu tamamen bozulan ve atıl durumda kalan park alanı yeniden düzenlendi. Proje kapsamında yürüyüş yolları, yeşil alan düzenlemeleri, çocuk oyun alanı ve açık hava fitness alanı oluşturuldu. Yeni ağaç dikimleriyle parkın bitkisel dokusu güçlendirildi ve alan daha nitelikli bir yeşil alan kimliği kazandı. Mahallenin tek parkı olan Cevizlik Parkı'na, kimliğine uygun, yetişkin çınar ağaçları dikildi.