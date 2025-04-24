Yenişehir Belediye Başkanı, 23 Nisan'da Makamını Çocuklara Devretti - Son Dakika
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Yenişehir Belediye Başkanı, 23 Nisan'da Makamını Çocuklara Devretti

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını Yenişehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi'ne devretti. Özyiğit, çocukların gelecekteki liderler olduğunu vurguladı ve daha aydınlık bir gelecek inşa etme kararlılığını dile getirdi.

24.04.2025 12:53
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(MERSİN) - Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını Yenişehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi'ne devretti. Özyiğit, "Çocuklarımız için daha aydınlık bir gelecek inşa etmeye kararlıyız" dedi.

TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Başkan Özyiğit, Yenişehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri ile bir araya geldi. Yenişehir Belediye Meclis üyeleri ile koltuklarını çocuklara devreden Başkan Özyiğit, "Koltuklarımız bugünlük onların oldu ama yarınlarda hep onların olacak. Bu makamların gelecekteki sahipleri çocuklarımız" diye konuştu.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde toplantı yapan Yenişehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi, kendi gündemlerini belirleyerek çeşitli konularda öneriler sundu. Eğitimden çevreye, spordan sosyal yaşama kadar birçok başlıkta fikirlerini paylaşan çocuklar, aldıkları kararları Belediye Meclisi'ne iletecek.

"2. Yenişehir Uluslararası Çocuk Festivali" kapsamında Mersin'de bulunan yedi ülkeden çocuklar da koltuk devir törenini ve Yenişehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin toplantısını gözlemleme fırsatı yakaladı.

Özyiğit, günün anlam ve önemine ilişkin olarak şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Bugün, Meclis koltuklarımızı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza devrederek, onların gözünden bir kent nasıl olmalı, birlikte dinledik ve düşündük. Çocuklarımızın fikirleri, hayalleri ve talepleri bizim için yol gösterici. Onların daha yaşanabilir, daha güvenli, daha mutlu bir Yenişehir arzusu, bizim önceliğimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayram, hepimize geleceğe umutla bakma sorumluluğu yüklüyor. Biz de bu sorumluluğu taşıyarak, çocuklarımız için daha aydınlık bir gelecek inşa etmeye kararlıyız."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenişehir Belediye Başkanı, 23 Nisan'da Makamını Çocuklara Devretti - Son Dakika

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