Yenişehir\'de Kadın Bandosu Kuruldu

30.05.2026 11:13
Yenişehir'de 40 kadından oluşan bando takımı ilk gösterisini 19 Mayıs'ta gerçekleştirdi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan kadınlar, belediyenin kurduğu bando takımında bir araya geldi. Muhtar, ev hanımı, terzi, kuaför ve pazarcı esnafının da aralarında bulunduğu 40 kadından oluşan Yenişehir Belediyesi Kadın Bandosu, ilk gösterisini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sundu. Halkın ilgiyle izlediği programda güzel tepkiler aldıklarını söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Çok olumlu dönüşler aldık. Gözyaşı döküp, bize sarılan insanlar oldu" dedi.

Yenişehir ilçesi Hıdırbali Mahalle Muhtarı Züleyha Beysel'in girişimi, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in destekleriyle ilçede ilk kez kadın bando takımı kuruldu. Aralarında muhtar, terzi, ev hanımı, kuaför, çiftçi, pazar esnafı ve belediye çalışanlarının da olduğu 40 kadını buluşturan Yenişehir Belediyesi Kadın Bandosu, 2 ay önce kurulmasına rağmen kısıtlı sürede hazırlanıp ilk gösterilerini de sundu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında yer alan kadın bando takımı, ilçe halkının beğenisini topladı. Programın ardından bando takımına katılmak isteyen kadınların sayısının arttığı da belirtildi.

'CUMHURİYET KADINININ DURUŞUNU GÖSTERMEK İSTEDİK'

Resmi bayramlarda okul bando takımlarının kortej yürüyüşü yaptığını ancak artık artık okullarda bando takımının bulunmadığını ve eskiye özlem duyduklarını söyleyen Hıdırbali Mahalle Muhtarı Züleyha Beysel, "Bu eksikliği hissettiğimizde Başkanımıza önerimizi sunduk. Heyecanla karşıladılar ve her zaman destekleyeceklerini söylediler. Bizler de Başkanımızın destekleriyle bu yolda ilerledik. Şehrimize kadının gücünü, ahengini, coşkusunu duyurmak istedik. Cumhuriyet kadınının duruşunu göstermek istedik" dedi.

26 yıldır düğün sektöründe faaliyette olduğunu belirten Beysel, "Müziğe çok yabancı değilim. Yaklaşık 26 yıldır düğün sektöründeyiz. Eşimle birçok gencimizi evlendirdik, düğünlerini yaptık. Halen de devam ediyoruz. Düğün salonlarında DJ'lik yapıyorum. Müziğin içindeyken bu coşkuyu bütün kadınlarımızla şehrimize yansıtmak, kadınların duruşunu, Cumhuriyet kadınlarının nasıl olması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istedik. Bazı arkadaşlarımız çocukluk dönemlerinden içlerindeki ukdeyi yaşamak istediler. Biraz eski günlere özlem diyebiliriz buna, biraz da yeni coşkular aramak, şehrimize yeni bir nefes, değer katmak istedik. Yenişehir'in tanıtımına destek olmak istedik. Bunun için yola çıktık" ifadelerini kullandı.

'GÖNÜLLÜ OLARAK GİRDİM, ÇOK MEMNUNUM'

Bando takımının davulcusu Muhteber Gündüzer ise "Ben pazarcılıkla uğraşıyorum. Kendi ürettiğim sebzeleri satıyorum. Kadın bando takımında görev yapıyorum. Gönüllü olarak girdim. Çok da memnunum şu anda. Züleyha Hanım böyle bir öneriyle gelince büyük bir zevkle kabul ettim. Bandoda davulcuyum" diye konuştu.

'İLÇEMİZE VE BURSA'MIZA DEĞER KATACAĞINI DÜŞÜNDÜK'

İlçedeki kadınların aktif olarak üretimde yer aldığına dikkat çeken ve kendisine bando takımı teklifiyle gelince şaşırmadığını söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de kadınların heyecanına ortak olduklarını belirtti. Özel, "Bizlerden yaklaşık 2 ay önce bir talepte bulundular. 'Başkanım, ilçemizde hatta Bursa'da büyük bir eksiklik. Bir ilk yapalım ve bir kadın belediye bandosu kuralım' dediler. Bizler de değerlendirdik ve onların gözlerindeki o heyecanı görünce, ilçemize ve Bursa'mıza bir değer katacağını düşündük" dedi.

'BURSA'DA İLK DEFA BİR BELEDİYENİN KADIN BANDOSU OLDU'

Bando takımına farklı sektör ve mesleklerden kadınların katıldığını söyleyen Özel, bu durumun gurur verdiğini ifade ederek, "Ev hanımlarımız var, iş insanı kadınlarımız var, esnafımız var, muhtarlarımız var, öğretmenlerimiz var. Dediğim gibi birçok farklı meslekte ve sektörde görev yapan kadınlarımız bizden böyle bir talepte bulundu. Biz de böyle bir girişime 'Hayır' diyemezdik. Hızlı bir şekilde Büyükşehir Belediyesi Konservatuarımızda daha önce bando şefliği yapmış, bando eğitmenliği yapmış hocamızla irtibata geçtik. Kadınlarımızı bir araya getirdik. Malzemelerinden kıyafetlerine, her şeyi çok kısa bir süre içerisinde organize ettik. Onlar da çok hızlı bir şekilde çalıştılar ve 6 haftalık çalışma sonrasında da çok güzel bir birliktelik ortaya koydular. Bursa'da 17 ilçe arasında ilk defa bir belediyenin kadın bandosu oldu. En son 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Yenişehirli vatandaşlarımızın ilgi odağı oldu. 40 kişiyle muazzam bir gösteri sergilediler. Bizler de protokolle büyük bir yürüyüş gerçekleştirdik. Hem 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın vermiş olduğu heyecan hem de o kadınlarımızın bando ritimleriyle, marşlarıyla heyecanla yürüdük. Çok da güzel oldu" diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndaki gösterinin ardından ilçe halkı tarafından olumlu tepkiler aldıklarını belirten Başkan Özel, "Mübalağasız yüzlerce vatandaşımızdan telefonlar, mesajlar aldık. Çok güzel olduğunu, yerinde olduğunu, böyle şeyleri özlediklerini bizlere ilettiler. Böyle bir şeye öncü olmaktan gerçekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Çok olumlu dönüşler aldık. Gözyaşı döküp, bize sarılan insanlar oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

