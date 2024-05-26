İç Ege, Göller Yöresi ve Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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İç Ege, Göller Yöresi ve Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların yerel kuvvetli olması nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

26.05.2024 09:26
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca rüzgarın, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

İç Ege, Göller Yöresi ve Doğu Karadeniz\'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İç Ege, Göller Yöresi ve Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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