(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Karabük, Muğla, Afyonkarahisar, Denizli, Adana ve Mersin'de yerel kuvvetli yağış olacağı uyarısında bulundu. Ayrıca Bursa, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

28.05.2024 09:35
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kastamonu, Karabük, Muğla, Afyonkarahisar, Denizli, Adana ve, Mersin'de yerel kuvvetli yağış olacağı uyarısı yaptı. Ayrıca Bursa, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Orta Karadeniz, Kastamonu, Karabük, Muğla ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğusu, Adana'nın ve Mersin'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzeyi, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevreleri ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji, Doğu Akdeniz ve iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında  bulundu.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden kuvvetli yağış uyarısı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel (ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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