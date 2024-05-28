(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden kuvvetli yağış uyarısı

Güncel

Korona onları kesmedi, çok daha ölümcül bir virüs geliştirdiler

Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kastamonu, Karabük, Muğla, Afyonkarahisar, Denizli, Adana ve, Mersin'de yerel kuvvetli yağış olacağı uyarısı yaptı. Ayrıca Bursa, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Orta Karadeniz, Kastamonu, Karabük, Muğla ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğusu, Adana'nın ve Mersin'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzeyi, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevreleri ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji, Doğu Akdeniz ve iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.