Yerli Ayçiçeği ile Kuraklığa Direniş - Son Dakika
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Yerli Ayçiçeği ile Kuraklığa Direniş

Yerli Ayçiçeği ile Kuraklığa Direniş

Trakya'da yerli ayçiçeği çeşitleri, kuraklığa rağmen yüksek verim sağlayarak dış pazarda hedefliyor.

07.10.2024 14:16
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Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Türkiye'nin birçok şehrinde kuraklığa rağmen yüksek verim alınan yerli ayçiçeği çeşitleriyle dış pazarda söz sahibi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Toruk, AA muhabirine, Trakya'da ayçiçeği hasadının tamamlandığını söyledi.

Trakya'da geçen yıl 60 bin dekar alanda ekilen yerli hibrit ayçiçeğinin ekim alanının bu yıl 100 bin dekara çıktığını belirten Toruk, "2 yıldır yerli ayçiçeği tohumlarının bölgedeki ya da bütün Türkiye'deki kuraklığa karşı sınavını veriyoruz aslında. Bu dönem çiftçi açısından şanssız bir dönem ama yerli ayçiçeği çeşitlerinin piyasaya girmesi açısından çok etkili oldu. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bölgesel ıslahın farkını burada da gördük. Trakya'da üretilen yerli ayçiçeği çeşitlerimiz, Türkiye'nin her noktasında kuraklığa direnç gösterdi, ayçiçeğinden gerçekten yüksek verim alındı." dedi.

"Yerli ayçiçeği tohumu yaklaşık 20 ilde toprakla buluştu"

Toruk, Türkiye'de yerli ayçiçeği ekiminin arttırılması için çalışmalar yürüttüklerini, Trakya'da üretilen yerli tohumun Trakya illeri yanı sıra İstanbul, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Samsun, Tokat, Balıkesir yaklaşık 20 ilde toprakla buluştuğunu dile getirdi.

Trakya'da üretilen SUN 2259 CL, SUN 2239 CL, TR 2242 CL adlı yerli ayçiçeği çeşitlerinin piyasada satışının yapıldığını ifade eden Toruk, şunları kaydetti:

"Bu çeşitler kuraklığa karşı başarılı bir sonuç verdi. Biz kurumlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Yerli ayçiçeği artık kendisini ispatlamıştır. Biz bunu ispatın arkasından aslında artık pazarda yer edinmeye değil, pazarı büyütmeye gidiyoruz. Başladığımızda yüzde 1'lerde olan pazar payını şu anda yüzde 15'lere getirdik. Hedefimiz global firmalarla müthiş bir rekabete girip pazarda çok büyük paylar elde etmek. Firmalarımızla hem Rusya'da hem Ukrayna'da hem de Avrupa Birliğinde yoğun çalışmalarımız var. Yerli ayçiçeğinin sadece ülkemiz için değil, dünya için bir nimet olduğunu biliyoruz."

Toruk, yerli ayçiçeği tohumunda verimin diğer tohumlara kıyasla dekar başına yüzde 5 ile 10 arasında fazla olduğunu ifade etti.

Trakya'da kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde ortalama verimlerin değişkenlik gösterdiğine işaret eden Toruk, "Trakya'da kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde ortalama verimler dekar başına 100 ile 220 kilogram arasında değişti. Yerli ayçiçeği çeşitlerin de verim ortalaması 120 kiloyla 250 kilogram arasında oldu. Yerli ayçiçeği diğer çeşitlerden verim olarak yüzde 5 ila 10 daha öndeydi bu da yerli çeşitlerinin kuraklığı daha çok dayandığını gösteriyor." dedi.

"Tek amacımız dünya markası olacak firmalar geliştirmek"

Türkiye'nin tohum ihracatında ileride söz sahibi olan bir ülke haline gelmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Toruk, şunları kaydetti:

"Başta Rusya olmak üzere bütün dünyaya yerli ayçiçeği ihraç etmek için çalışmalara başladık. Çalışmaların meyvelerini de almaya başladık. Bir firmamız geçen sene Rusya'ya 20 ton ayçiçeği göndermişti. Bu sene 100 tona yakın ürün gönderecek. Diğer firmalar geliştirdikleri çeşitlerini kaydettiriyorlar. 5 yıl önce başlattığımız ve kurumlarımızın destek verdiği proje gerçekten başarıya ulaştı. Bizim bu saatten sonra tek amacımız dünya markası olacak firmalar geliştirmek."

"Yerli ayçiçeği ekili tarla daha iyi"

Çiftçi Hasan Terzioğlu da bu yıl ilk kez yerli ayçiçeği ektiğini ifade etti.

Kuraklığın yerli ayçiçeğini daha az etkilediğini belirten Terzioğlu, "Diğer tarlalarıma göre yerli ayçiçeği ekili tarla daha iyi. Gelecek yıllarda daha fazla alanda ekim yapacağım. Ben zaten tarımda millilikten yanayım. Milli olmasını istiyorum, yabancılardan bir şeyler almayalım." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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