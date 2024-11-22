Yerli Kestane Pazarı Rahatlatıyor - Son Dakika
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Yerli Kestane Pazarı Rahatlatıyor

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Bu kış yerli kestane bolluğu fiyatları düşürürken, Çin kestanesi pazarda yok.

22.11.2024 11:15
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Pazarda Çin kestanesinin yerini yerli kestane aldı

Çin'de hayvan yemi olarak kullanılan ithal kestane bu kış pazarda yok

Geçen yıla oranla daha uygun fiyata satılan yerli kestanedeki bolluk, hem satıcının hem de alıcının yüzünü güldürüyor

BURSA - Geçtiğimiz yıl yerli kestane rekoltesindeki düşüklük ve talebe karşılık verebilmek amacıyla Çin'den ucuz fiyata getirilip pazarlarda satılan Çin kestanesi bu kış pazarlarda yok. Çin'de hayvan yemi olarak kullanılırken fiyatındaki düşüklük sebebiyle ithal edilip Türkiye'de pazara çıkan ithal Çin kestanesine bu yıl yerli kestanede yaşanan bolluk sebebiyle ilgi gösterilmiyor.

Var yılı yaşanan yerli kestane, rekolte ve fiyat olarak pazarda hem satıcıyı hem de tüketiciyi mutlu ediyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan kestane pazarda fiyatı en az artan ürünlerden biri oldu. Bu yıl kestane bolluğu sebebiyle fiyatlar ucuz olunca tüketicinin yüzü güldü.

Kış aylarında bolca tüketilen kestane geçtiğimiz yıl en son 180 ila 300 lira arasında satılırken, yeni sezonda 120 ila 250 lira arasında tezgahtaki yerini aldı. Pazardaki bir çok üründe fiyatlar artarken bu yıl fiyatı geçen seneye göre daha düşük satılan ürün kestane oldu. Geçtiğimiz sene ucuz olduğu için çok satılan fakat Çin'de hayvan yemi olarak kullanılan Çin kestanesinin bu sene satılmaması bekleniyor.

Kestanenin geçen seneye göre daha uyguna satıldığını söyleyen Tuzpazarı esnaflarından Orhan Çağlayan, "Kış aylarının vazgeçilmezi kestane tezgahlara inmeye başladı. Fiyatlar geçen yıla göre iyi. Geçen yıl 180-300 lira arasındaydı satılırken, bu sene kestanenin bol miktarda olmasından dolayı 120-250 lira arasında satılıyor" diye konuştu.

Vatandaşların kestane alırken dikkat etmesi gereken konuları belirten Çağlayan, "Vatandaşlar kestane alırken nereden aldıklarına dikkat etmeli. Satıcının devamını getireceğini veya tezgahı her zaman açıp açmadığını kontrol etmeli. Geçen sene cadde köşesi, cami sıkışları gibi yerlerde satılan Çin Kestanesi'nden kaçınılmalı. Vatandaşların pazar gibi sürekli ulaşabileceği yerlerden almalarını tavsiye ediyorum. Tüketicilerin Sarı Aşı, Kara Aşı ve Şekerci cinsi dediğimiz kestaneleri özellikle Kütahya Simav gibi Uludağ'ın çevre vilayetlerinden almalarını öneriyorum. Tabi satıcının dürüst olup doğrusunu söylemesi gerekiyor. Genelde vatandaşlar kebaplık ve haşlamalık diye soruyor. Bu ayrım yok. Kestane kabuğu açarsa tatlıysa kebaba da haşlamaya da güzel olur. Büyük kestane kebabının yapması güzel olur, küçüğü haşlamaya daha güzel olur" dedi.

Çin kestanesinin bu sene gelmeyeceğini belirten Çağlayan, "Çin kestanesi geçen sene vatandaşın baya bir canını yaktı. Bu sene Çin kestanesi çıkmadı, ithalatının yapılmasını da beklemiyoruz. Geçen sene bunu satanlar zarar ettiği için. Bu zamana kadar gelmediğinden bundan sonra da gelmeyeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Yerli Kestane Pazarı Rahatlatıyor
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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