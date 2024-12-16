Yerli Malzeme ve Yapay Zeka ile Diş Protezinde Süreler Kısaldı

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SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ndeki Protetik Diş Tedavisi Laboratuvarı'nda yapay zekayla tasarlanıp, yerli malzeme kullanılarak 3 boyutlu yazıcı aracılığıyla hazırlanan diş protezi ile hastaların 2 haftalık tedavi süreci, 48 saate düştü.

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ndeki Protetik Diş Tedavisi Laboratuvarı'nda yapay zeka aracılığıyla yerli malzeme kullanılarak protez yapımına başlandı. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Maden, 14 ay önce başlattıkları 2 aşamalı projenin 3 ay önce hayata geçirildiğini belirterek, hastanede kurulan laboratuvarda diş protezi hazırlayıp, kısa sürede hastaların tedavi edildiğini söyledi.

DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ DERSİ

Prof. Dr. Maden, "Öğrencilerimiz klinikte dijital diş hekimliği yöntemlerini uygulayabilecek. Çağımızın gereği olan eğitim metotlarımızı değiştirdik. Türkiye'deki birçok fakültede olmayan periodontoloji stajı ile öğrencilerimize, yaşlanmakta olan halkımıza yönelik diş ve ağız sağlığı tedavilerini nasıl gerçekleştireceklerini öğrendikleri bir ders ilave ettik. Dijital diş hekimliği dersini müfredata ekleyen ilk fakülte olduk" dedi.

1000 HASTAYA 2 BİN 500 TEDAVİ

SDÜ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bulem Üreyen Kaya ise protetik diş kliniğindeki dijital laboratuvar sayesinde 1000 hastaya 2 bin 500'ün üzerinde tedavi uygulandığını söyledi. Prof. Dr. Kaya, "Protetik diş tedavisi kliniğinde, dijital diş laboratuvarımız var. 3 aydır hizmet veriyor. İçerisinde son teknoloji cihazlarımız bulunuyor. Türkiye'deki diş hekimliği fakültelerinin çok azında böyle bir laboratuvar var. Hastanemiz protetik diş tedavi kliniğine 1 ayda 1000 hasta başvuru yaptı. Isparta'nın yanı sıra Akdeniz bölgesinin çeşitli illerinden hastalarımıza hizmet veriyoruz" diye konuştu.

EL DEĞMEDEN 48 SAATTE PROTEZ

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Eroğlu da klinikteki dijital laboratuvar sayesinde diş protezi tasarımı ve hastalara tedavi sürecinin kısaldığına dikkati çekti. Prof. Dr. Eroğlu, "2 haftayı bulan tedavi, 48 saate kadar azaldı. Kliniğimizde hastalarımıza daha kısa sürede protezlerini teslim ediyor ve daha kaliteli yaşam sürmelerine olanak sağlıyoruz. Hastamız geldiği zaman, ağız içi tarama ile elde ettiğimiz görseli yapay zeka yardımıyla bilgisayarda en uygun hale getiriyoruz. Diş hekimimizin onayı alındıktan sonra hiç el değmeden tamamen standartlara uygun ve yerli malzeme kullanarak, laboratuvardaki 3 boyutlu yazıcıyla kısa sürede protez hazır hale getiriliyor. Hastaya protezin takılması 48 ila 72 saatte tamamlanıyor. Bu teknoloji kullanılmadan 1-2 haftada hastaya protez uygulanıyordu. Hastanın ağız taraması verileri kaydedildiği için ileride uygulanacak tedavilerde hekimlere fikir oluşturacak. Laboratuvarın hastane içerisinde olması öğrencilerimiz için büyük önem taşıyor" dedi.

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA,