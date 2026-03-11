Yeşilay\'dan Uyuşturucuya Karşı Yaşam Becerileri Etkinliği

Yeşilay, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde uyuşturucu kullanımının önlenmesi kapsamında çocuk ve gençleri korumak için yaşam becerilerinin önemine dikkati çektiği bir etkinlik düzenledi.

Derneğin BM Viyana Ofisi'nde devam eden 69. Uyuşturucu Maddeler Komisyonu (CND) toplantıları kapsamında düzenlediği etkinliğe, Türkiye'nin Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Yeşilay Federasyonu Genel Sekreteri Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu ve BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) Başkanı Sevil Atasoy'un yanı sıra birçok ülkenin diplomatik temsilcisi katıldı.

Büyükelçi Eler, "İnsan Hakkı Olarak Uyuşturucu Kullanımının Önlenmesi: Çocukları ve Gençleri Korumak için Yaşam Becerileri" başlıklı etkinliğin açılış konuşmasını yaptı.

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede talep azaltma, tedavi, rehabilitasyon ve topluma yeniden entegrasyon süreçlerini kapsayan bütüncül bir yaklaşım benimsediğine dikkati çeken Eler, Sağlık Bakanlığının bağımlılık önleme, erken müdahale ve tedavi hizmetlerini güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı programlar uyguladığını hatırlattı.

Eler, sivil toplumun farkındalık yaratma konusunda en önemli aktörlerden biri olduğunu, Yeşilayın da bu alanda önde gelen sivil toplum kurumu olduğunu vurguladı.

"106 yıldır bağımlılıklar bütüncül bir yaklaşımla gündemimizde"

Büyükelçi Güllüoğlu ise Yeşilayın uyuşturucuyla mücadelede neler yaptığına dair sunum yaptı.

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan Güllüoğlu, Yeşilayın bağımlılıkla mücadelede bir asrı aşkın tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Yeşilayın 1920'de kurulduğunu hatırlatan Güllüoğlu, "Tabii dünyanın uzunca süredir gündeminde uyuşturucuyla mücadele konusu. Ancak bizim ise 69 yıldır değil, çok daha eski zamandan beri, yani 106 yıldır bağımlılıklar bütüncül bir yaklaşımla gündemimizde." dedi.

Güllüoğlu, Yeşilayın yalnızca uyuşturucu değil, tütün ve alkol gibi madde bağımlılıkları ile kumar ve teknoloji gibi davranışsal bağımlılıklarla da mücadele ettiğini anlattı.

Bağımlılık konusunun artık yalnızca güvenlik perspektifinden ele alınmadığına işaret eden Güllüoğlu, bağımlılığın aileyle, eğitimle, toplumsal konuların yanı sıra güvenlik ve suç örgütleriyle de ilişkisinin olduğuna dikkati çekti.

Güllüoğlu, Uyuşturucu Maddeler Komisyonu toplantılarının çok taraflı bir platform fırsatı sunduğunu, dünya genelindeki Yeşilaylar olarak son 10 yılda CND'de 105 yan etkinliğin açılmasını sağladıklarını dile getirerek, buraya 2 binden fazla temsilcinin katıldığını aktardı.

Yeşilay olarak toplantılarda hem kendi programlarını anlattıklarını hem de dünyadaki farklı uygulamaları takip ettiklerini belirten Güllüoğlu, uyuşturucuyla mücadelede önleme yaklaşımının önemini vurguladı.

Güllüoğlu, "Biz gençlerimizi kurtarabiliriz, biz insanlarımızı hiç başlamadan kurtarabiliriz diye bunu paylaşıyoruz." diye konuştu.

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nde (YEDAM) ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanan modelleri uluslararası katılımcılarla paylaştıklarını ifade eden Güllüoğlu, Yeşilayın çalışmalarının bilimsel ve kanıta dayalı bir model üzerine kurulu olduğunu kaydetti.

"Dört bağımlılık türünün Türkiye ekonomisine maliyeti yaklaşık 78 milyar dolar"

Güllüoğlu, geçen yıl yapılan bir araştırmada dört bağımlılık türünün Türkiye ekonomisine maliyetinin yaklaşık 78 milyar dolar olarak hesaplandığı bilgisini vererek, bu durumun sorunun büyüklüğünü açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Bağımlılıkların yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve insani maliyetlerinin de çok ağır olduğuna dikkati çeken Güllüoğlu, kaybedilen hayatlar, sağlık sorunları ve zedelenen geleceklerin bu sorunun ciddiyetini artırdığını söyledi.

Güllüoğlu, Yeşilayın Türkiye genelinde 140 binden fazla gönüllü, yaklaşık 120 şube, YEDAM danışmanlık merkezleri ve rehabilitasyon merkezleriyle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, kurumun Türk milletinin hizmetinde çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Geçen haftanın Yeşilay Haftası olduğunu hatırlatan Güllüoğlu, "5 Mart 1920 bizim kuruluş yıl dönümümüz. Biz bu çalışmalarımızı aşkla, şevkle, heyecanla sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Mehmet Güllüoğlu, Yeşilayın bir sivil toplum kuruluşu olarak toplumsal katılıma büyük önem verdiğini dile getirerek, vatandaşları gönüllü olmaya davet etti.