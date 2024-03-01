Yetim Vakfı, 21 ülkede 200 binden fazla yetim ve ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor

Yetim Vakfı, "Bu Ramazan Kalbine Dokun" sloganıyla Türkiye ve Filistin başta olmak üzere 21 ülkede 200 binden fazla yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar Türkiye, Afganistan, Arakan, Azerbaycan, Bangladeş, Burkina Faso, Bosna Hersek, Çad, Filistin, Irak, İran, Lübnan, Mali, Nepal, Somali, Sri Lanka, Suriye, Sudan, Togo, Tunus ve Yemen'de yürütülecek.
Zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden yetim ailelere kumanya, çocuk paketi, iftar ikramı, zekat, fitre, fidye desteği ve yetim çocuklara bayramlık kıyafetler hediye edilecek.
Yardım severler için bağış fiyatları; kumanya 900, Ramazan çocuk paketi 250, bayramlık 1000, iftariyelik 130, fitre 130 ve fidye 130 lira olarak belirlendi.
Ayrıca hayırseverler diledikleri miktarda zekat bağışı da yapabilecek.
Yetim Vakfı 2023 ramazanında 386 bin 526 kişiye ulaştı
Geçen sene "Bu Ramazan Kardeşliğe Tutun" sloganıyla faaliyet gösteren Yetim Vakfı, 20 ülkede 386 bin 526 kişiye ulaştı.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası hayata tutunmaya çalışan depremzedelerin olduğu ramazan kampanyasında 60 tır gıda, giyim, hijyen, oyuncak ve çocuk kitapları dağıtıldı.
Dünyanın farklı noktalarındaki afet ve kriz bölgelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bayramlık dağıtımlarından 12 bin 511 çocuk, kumanya dağıtımlarından 68 bin 265 kişi, ramazan çocuk paketi dağıtımlarından 68 bin 271 çocuk, fitre dağıtımlarından 6 bin 480 kişi ve zekat dağıtımlarından 8 bin 500 kişi faydalandı.
Ayrıca ramazan ayı boyunca kurulan iftar sofralarında 122 bin 769 kişiye sıcak yemek ikram edildi.
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