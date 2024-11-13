Yiğit Kurt'un Organ Bağışı 4 Hayat Kurtardı - Son Dakika
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Yiğit Kurt'un Organ Bağışı 4 Hayat Kurtardı

Yiğit Kurt\'un Organ Bağışı 4 Hayat Kurtardı

9 yaşındaki Yiğit Kurt'un organları, beyin ölümü sonrası 4 hastayı hayata bağlayacak.

13.11.2024 14:51
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Muğla'nın Bodrum ilçesinden UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta oynanan Galatasaray- Tottenham müsabakasını izlemek için babasıyla İstanbul'a giderken Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen 9 yaşındaki Yiğit Kurt'un bağışlanan organları, 4 hastayı hayata bağlayacak.

Serkan Kurt, oğlu Yiğit'i yanına alarak 7 Kasım'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'ndaki müsabaka öncesi Bodrum'dan aracıyla yola çıktı.

Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan baba oğul, hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan sarı kırmızılı takımın taraftarı Yiğit'in, 5 gün süren yaşam mücadelesi sırasında beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin verdiği organ bağışı kararının ardından Yiğit'in kalbi Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kendisiyle aynı yaşta olan doğuştan kalp hastası çocuğa, karaciğeri ve böbrekleri ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde 3 çocuğa nakledilmek üzere çalışma başlatıldı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde süreci takip eden baba Serkan Kurt, AA muhabirine, Bodrum'da yaşadıklarını, geçen hafta maçı stadyumda izlemek için oğluyla çıktıkları yolda büyük bir kaza yaşadıklarını söyledi.

Oğlunun Balıkesir'de, kendisinin ise Susurluk'taki hastanelerde tedaviye alındığını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Oğlumun dün beyin ölümü gerçekleştiğini öğrendim. Sonrasında organ bağışı yapmaya karar verdik. Kalbi atıyor ama makine ve ilaçlarla atıyordu. Kısa bir zamanda karar vermek gerekiyor, bizim için ise uzun bir süreç. Eşimle konuştum, sonunda oğlumuzun kalbinin, organlarının başka çocuklara umut olması çok güzel bir duydu. Elimizi kalbimize koyduk. Yoğun bakıma giderek oğlumuzla da konuştuk. 'Böyle düşünüyoruz oğlum' dedik. İnanın sorma şansımız olsaydı o da 'Bunu düşünmeyin, hemen yapın baba' diyecek bir çocuk. Temiz kalpli, güzel bir çocuğum vardı."

"Oğlum da isterdi bunu"

Kurt, organ bağışının, başka insanları hayata bağlamanın çok farklı bir duygu olduğunu vurguladı.

Başka ailelerin hayata tutunmalarına vesile olacaklarını dile getiren Kurt, "Bizim cenazemiz var. Oğlumuz gitti, canımızdan can gitti. Yaşarken ölmek diye bir şey yaşadık biz ama diğer ailelerin bugün yarın düğünü olacak. Sevinecekler, en doğal hakları. Oğlum da isterdi bunu, yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Galatasaraylı futbolculardan oğlumun cenazesinde bir kişi bile olsa, çocuğum hissedecek biliyorum, cenazeye gelmelerini istiyorum." diye konuştu.

Anne Pınar Kurt ise oğlu Yiğit'in bir hafta önce SMA hastası bir çocuğun kumbarasına bütün parasını verdiğini, çok merhametli olduğunu anlattı.

Kurt, bir anne olarak onun için son isteğinin, Galatasaray camiasından yarın Bodrum'daki cenaze törenine katılım sağlanması olduğunu ifade etti.

Yiğit Kurt'un cenazesi yarın öğle vakti Bodrum Bitez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yiğit Kurt'un Organ Bağışı 4 Hayat Kurtardı - Son Dakika

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