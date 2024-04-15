Yılda bir kez açan bu laleleri koparmanın cezası belli oldu - Son Dakika
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Yılda bir kez açan bu laleleri koparmanın cezası belli oldu

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Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen endemik Manisa laleleri çiçek açmaya başlarken laleleri koparmanın cezası da belli oldu. Adeta görsel şölen sunan laleleri koparmanın cezası bu yıl için 387 bin 142 TL olarak belirlendi.

15.04.2024 10:13  Güncelleme: 10:16
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Manisa ve İzmir illeri arasındaki Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen ve havaların ısınmasıyla çiçek açan Manisa Lalesi (Tulipa orphanidea) yılda bir kez açmasıyla biliniyor. Laleleri koparmanın cezası geçtiğimiz yıl 244 bin 315 lira iken, bu yıl 387 bin 142 TL olarak belirlendi.

AÇAN ÇİÇEKLER GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

Şehzadeler ilçesinde bin 517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda yılın ilk Manisa Lalesi, dağ eteklerinde açmaya başladı. Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yolda açan laleler, doğa ve fotoğraf severler için adeta görsel şölen oluşturdu.

Yılda bir kez açan Manisa lalelerini koparmanın cezası 387 bin lira

YILIN İLK LALELERİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİLER

Ailesiyle piknik yapmaya Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan Hamdi Öklü (52), Manisa lalelerinin erkenci olanlarının seyir terasına yakın bölgelerde, yol kenarlarında açmaya başladığını gördüklerini ve fotoğraf çekmek için durduklarını söyledi. Zirveye yakın bölgede nisan ayı son haftasında açtığını bildiklerini kaydeden Öklü, "Hem piknik hem de yaban hayatına yönelik yem bırakmak amacıyla dağa çıkarken seyir terasına yakındır bölgede yol kenarında açan erkenci laleleri gördük.

Yılda bir kez açan Manisa lalelerini koparmanın cezası 387 bin lira

Yılın ilk lalelerinin fotoğraflarını çekmek için durduk. Korunması gereken türler arasında yer alan laleleri koparmanın cezasının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Yakında zirveye doğru olan koruma sahasındaki laleler de açar" dedi.Hamdi Öklü'nün eşi Nurcan Öklü ise "Herkesi buraya gelip bu güzellikleri görmelerini istiyorum" diye konuştu.

KOPARMANIN CEZASI BELLİ OLDU

Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altında bulunan laleleri koparmanın cezası geçen yıl 244 bin 315 lira iken bu yıl yüzde 58.46 oranında bir artışla, 387 bin 142 liraya yükseltildi.Öte yandan henüz erkenci olarak Spil Dağı eteklerinde açmaya başlayan Manisa laleleri, önümüzdeki haftalar içerisinde Spil Dağı'nın tamamında görülmeye başlayacak.

Yılda bir kez açan Manisa lalelerini koparmanın cezası 387 bin lira
Yılda bir kez açan bu laleleri koparmanın cezası belli oldu
Kaynak: İHA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılda bir kez açan bu laleleri koparmanın cezası belli oldu - Son Dakika

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