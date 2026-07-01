Yıldırım Ağaçta Yangın Çıkardı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde mezarlıkta bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Çan ilçesinde saat 06.00 sıralarında yağmur etkili oldu. Yağmurla birlikte eski mezarlık bölgesinde bir selvi ağacına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan, Yıldırım düştüğü anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.