Yıldırım Ağaçta Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Yıldırım Ağaçta Yangın Çıkardı

Yıldırım Ağaçta Yangın Çıkardı
01.07.2026 16:07
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Çan'da mezarlığa düşen yıldırım sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde mezarlıkta bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Çan ilçesinde saat 06.00 sıralarında yağmur etkili oldu. Yağmurla birlikte eski mezarlık bölgesinde bir selvi ağacına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan, Yıldırım düştüğü anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım Ağaçta Yangın Çıkardı - Son Dakika

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