Yılın İlk 7 Ayında 4 Bin 426 Orman Yangını

TÜRKİYE'de yılın ilk 7 ayında 4 bin 426 orman yangını çıktı, toplam 49 bin 769 hektar alan zarar gördü.

Orman Genel Müdürlüğü verileri, Türkiye genelindeki orman yangınlarının bilançosunu ortaya çıkardı. Verilere göre, 2025'te toplam 75 ilde 4 bin 426 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda 49 bin 769 hektar alan zarar gördü.

EN FAZLA YANGIN ÇANAKKALE'DE

Yangın sayısının en fazla olduğu il, 498 yangınla Çanakkale oldu. Çanakkale'yi 336 yangınla Balıkesir, 283 yangınla İzmir, 277 yangınla İstanbul ve 214 yangınla Manisa takip etti.

Yanan alan bakımından ise ilk sırada 10 bin 854 hektar ile İzmir yer aldı. İzmir'i 8 bin 268 hektarla Bilecik, 5 bin 712 hektarla Karabük, 4 bin 431 hektarla Manisa ve 3 bin 654 hektarla Bursa takip etti.