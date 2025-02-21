YKS'de Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Tercih Edildi - Son Dakika
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YKS'de Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Tercih Edildi

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Öğrenciler, YKS'de yazılım ve yapay zeka programlarını tercih ediyor; 20 üniversite yeni programlar açtı.

21.02.2025 13:48
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(ANKARA) - YKS'de başarı sıralamasında üst sıralarda yer alan öğrenciler, yeni açılan yazılım ve yapay zeka temelli programları tercih etti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu alanda 20 üniversitede 70'i aşkın yeni ön lisans ve lisans programı açtı. Yükseköğretim Kurulu, bu sene 50 üniversitede daha dijital ve yapay zeka tabanlı programlar açacak. Böylece dijital ve yapay zeka tabanlı program açan üniversite sayısını 70'e çıkacak.

Siber güvenlik tabanlı lisans ve önlisans programları da YKS sonuçlarına göre yüksek sıralamaya sahip öğrencilerin yoğun ilgisini çekti. 2024-2025 eğitim öğretim yılında açılan ve ilk kez öğrenci alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Siber Güvenlik Mühendisliği bölümü, başarı sırasına göre en yüksek puanları alan öğrenciler tarafından tercih edildi. Bölüm, YKS başarı sıralamasında ilk 2000'den öğrenci aldı. 2024 YKS'de başarı sıralamasında en üstlerde yer alan öğrenciler yeni açılan yazılım ve yapay zeka temelli programları tercih etti. Yazılım ve yapay zeka tabanlı dijital meslekler, en fazla talep gören kariyerler arasında yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu bu alanda 20 üniversitede 70'i aşkın yeni ön lisans ve lisans programı açtı. Bu programlar tam doluluk oranı ile hizmet vermeye başladı. Yükseköğretim Kurulu, bu sene 50 üniversitede daha dijital ve yapay zeka tabanlı programlar açacak. Böylece dijital ve yapay zeka tabanlı program açan üniversite sayısını 70'e çıkacak.

Siber güvenlik alanına ilişkin, İTÜ'deki Siber Güvenlik Mühendisliği programının yanı sıra Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve İTÜ'de "Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü" önlisans programları, İstanbul Ticaret Üniversitesinde de "Siber Güvenlik" önlisans programları yer aldı.

"Siber Güvenlik Mühendisliğine olan ilgi daha da artacak"

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdül Halim Zaim Siber Güvenlik Mühendisliği bölümünün gelecek yıllarda daha da ilgi göreceğini ve giriş sıralamasının daha da artacağını söyledi. Müfredat oluşturulurken sektörle sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayan Zaim, "İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllar için sektör temsilcileriyle ve danışma kurullarımızla temas halinde olup müfredatı geliştirmeye devam ediyoruz. Amacımız, sektöre hazır öğrenciler yetiştirmek" ifadelerini kullandı. Zaim, "Siber güvenlik mühendisliği bölümünde farklı uzmanlık alanlarının zamanla öne çıkacağını düşünüyoruz. Bu bir başlangıç, ancak bu başlangıçla birlikte siber güvenliğin alt dallarının gelecekte daha fazla önem kazanacağına inanıyoruz" dedi.

Zaim, siber güvenliğin yalnızca özel sektörün değil, devletin ve hatta siber orduların da önemli bir konusu haline geldiğini belirterek, "Siber güvenlik alanında, sadece savunma değil, saldırı noktasında da etkin olabilmek için gerekli altyapının kurulması büyük önem taşıyor. Bu yüzden, insan gücünün yetişmesi çok önemli" şeklinde konuştu.

"Siber vatanı koruyacak öğrenciler yetiştiriyoruz"

İTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürü Prof. Dr. Kemal Bıçakçı, Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü programını tercih eden öğrencilerin başarı sıralamasına dikkati çekti. Bıçakçı, "Bizi tercih edenler arasında YKS başarı sıralamasında 4 bin 700'de bulunan öğrencimiz var. En düşük sıralamadaki öğrencimiz 13 binde. Bu öğrencilerin bir kısmı, bilgisayar mühendisliği veya yüksek puanla öğrenci alan tıp fakülteleri gibi bölümler yerine bizim meslek yüksekokulumuzu seçti. Bu durum, yüksekokulumuzun sektördeki ihtiyaçlara yönelik kaliteli bir eğitim sunduğunu gösteriyor" dedi. Bıçakçı, "siber vatan" kavramının korunmasının önemine vurgu yaparak, "Siber vatanı koruyacak öğrenciler yetiştiriyoruz. Mezunlarımız, kamu ve özel sektörde kolaylıkla iş bulabilir. Özellikle finans sektörü, telekomünikasyon operatörleri ve diğer kritik sektörlerde mezunlarımıza büyük ihtiyaç duyuluyor" ifadelerini kullandı.

"Siber güvenlik önlisans programına yerleşen öğrenciler, DGS ile Siber Güvenlik Mühendisliği bölümüne geçiş yapabilir"

İTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Suat Terliksiz, programın başarısına dikkat çekerek Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Öğrencilerin iki yıllık eğitim süreçlerinde mesleklerine odaklı ve uygulamalı derslerle sektöre hazırlandığını belirten Bıçakçı, "İki yıl boyunca tamamen mesleğe yönelik uygulamalı dersler veriyoruz. Son dönemde uzun süreli bir staj programı sunuyoruz. Böylece öğrencilerimiz mezun olmadan önce sahada tecrübe kazanma ve sektöre tam anlamıyla hazır olma imkanı elde ediyor. İki yılın sonuda siber güvenlik alanında uzmanlaşıp sektöre hazır hale geliyorlar" dedi.

İTÜ Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Programı 1. sınıf öğrencisi Oğuz Polat aldığı eğitimin sektöre hazırlanmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Polat, "Elektrik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünü bırakarak Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü ön lisans programını tercih ettim. Ülkemizde siber güvenlik alanında yeni yeni atılımlar yapılıyor. Bu nedenle mühendislik programını bırakıp iki yıllık bu programı seçtim" ifadelerini kullandı.

Aynı bölümde birinci sınıf öğrencisi Alper Bedirhan Mert ise " TYT'de 13 bin AYT'de 73 bin sıralama yapmama rağmen, yaygın mühendislik bölümleri yerine gelecek vadeden bu iki yıllık programı tercih ettim. Burada yalnızca öğrenmekle kalmıyor, uygulamalı eğitimlere de ağırlık veriyoruz. Programın son döneminde staj yaparak sektöre doğrudan adım atma imkanı buluyoruz. Sektöre hızlı bir giriş yapmak isteyenlere bu bölümü tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yapay Zeka, Teknoloji, Yazılım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS'de Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Tercih Edildi - Son Dakika

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