YKS'nin İlk Oturumunda Matematik Zorluğu - Son Dakika
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YKS'nin İlk Oturumunda Matematik Zorluğu

20.06.2026 15:46
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YKS'nin TYT oturumunda adaylar en çok matematik sorularında zorlandı, Türkçe ise daha kolaydı.

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Üniversitelere giriş için 2 milyon 425 bin 628 kişinin başvurduğu YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylar en çok matematik sorularında zorlandı. Sınavı değerlendiren bir öğrenci, "Matematik çok zordu, ama Türkçe o kadar zor değildi" dedi. Bir başka öğrenci de "Matematik çok zordu uğraştık, yapamadık. Milli Takım tabii bayağı etkiledi bizi. İnşallah seneye Türkiye maçı olmadan bir YKS olur motivasyonumuz daha yüksek olur" ifadelerini kullandı.

YKS'nın ilk oturumu  TYT sınavında başvuru yapan 2 milyon 425 bin 628 adaya, 120 soru için 165 dakika süre verildi. Adaylara Türkçe Testi'nden 40, Sosyal Bilimler Testi'nden 20, Temel Matematik Testi'nden 40, Fen Bilimleri Testi'nden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. TYT oturumu saat 13.00'te sona erdi.

TYT'den çıkan adaylar, sınav sorularını ANKA Haber Ajansı'na şu sözlerle değerlendirdi:

"Bence ideal bir sınavdı. Matematikte biraz zorlandım, ancak Türkçede 40'ta 40 yaptığımı düşünüyorum. Fen ve Sosyal Bilimler testleri oldukça basitti. Türkçe de bence güzeldi. Sadece matematik kısmı biraz zorlayıcıydı."

"Felsefe ve din sorularını nispeten biraz ağır ve çok da rasyonel olmayan bir şekilde hazırlanmış buldum. Bunun dışında Türkçe ve matematik soruları oldukça hoş ve kaliteliydi. Özellikle Türkçe ve matematikte soru niteliğinin arttığını düşünüyorum. Ancak sistem genel olarak zorlaşmış. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinde ise bazı soruları biraz sıkıntılı buldum."

"Sınav zordu. Çalışan için kolaydı ama genel olarak zordu. Ben Türkçeyi yapabildim, matematiği de yapabildim; ancak genel olarak zor bir sınavdı."

"İyiydi sınav ama sorular zordu. Her geçen sene daha çok zorlaşıyor sorular. Türkçe kolaydı 40 soruyu da yaptık"

"SOSYAL BİLİMLER FALAN ÇEREZDİ"

"2022'de girmiştim. İlk sefer uzundu paragraflar. Şimdi basit geldi direkt okuduğunu anlıyorsun. Matematiğe en son bıraktım, onda da 10-15 tane yaptım, o da çok zor gelmedi. Sosyal bilimler falan çerezdi zaten."

"Matematik çok zordu, aşırı zordu ama Türkçe o kadar zor değildi kolaydı, bir çoğunu yapabildim. Özellikle fizik soruları çok zordu daha önce hiç bu kadar zor fizik sorusu görmemiştim. Sosyal kolaydı onun dışında kimya da çok zor değildi."

"3 senedir giriyorum, en kolay sene bu seneydi. İnşallah artık üniversiteye gireceğim."

"Bence çok zor değildi ama uğraştırıcı sorular vardı. İlk başta biraz heyecandan yapamadım gibi ama sonradan toparlandı. Problemler zordu gerçekten, geometrisi bana basit geldi."

"Problemler bir tık zordu. Geometri geçen seneler ki zorluktaydı. Türkçe bence her zamanki gibi o da klasikti ama zor yani kolay diyemem. "

"Türkçe seçiciydi diğer senelere göre. Matematik soruları kısaydı biraz değişik sorular ama fena değildi, çalışan yapar. Sosyal, fen güzeldi, kolaydı."

"MİLLİ TAKIM ETKİLEDİ BİZİ"

"Vallahi matematik çok zordu uğraştık, yapamadık. Milli takım tabii bayağı etkiledi bizi. sabahın altısında kalkıp maçı izledik ve o motivasyonla girmek isterdik ama giremedik. İnşallah seneye Türkiye maçı olmadan bir YKS olur, motivasyonumuz daha yüksek olur. Onun dışında matematik çok zordu ama"

"Paragraf kolaydı bence. Onun dışında Türkçe düşündüğüm kadar zor gelmedi. Bence bayağı iyi geldi ama problemler falan sıkıntıydı. Düşündüğümden daha zor bir TYT matematik geldi. "

"Fen kolay geldi bana. Türkçe kolaydı, geometri de kolaydı. Matematik orta zorlayıcıydı, çok zor değildi. Sosyale çok bakamadım, felsefeye hiç bakmadım zaten."

"Bence matematik kolaydı. Türkçe de kolaydı, sadece felsefe zordu. Geri kalan dersler kolaydı."

"Geçen yılın matematiği daha zordu bence."

"Sınava çok çalıştım bu sene o yüzden matematik bana o kadar zor gelmedi. Önceki senelere de baktığıma göre bu sene biraz daha kolay geldi bana açıkçası. Türkçe de okuduğunu anlamaya dayalıydı daha çok, o da bana kolay geldi bu sene. Coğrafya zor geldi bana, bir de felsefe biraz zor geldi. Onun dışında genel olarak kolaydı bence."

Sınav maratonu yarın YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı ile devam edecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavın süresi 180 dakika olacak. Öğleden sonra ise saat 15.45'te 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Sınavın süresi 120 dakika olacak.

Kaynak: ANKA

Eğitim, Güncel, Yaşam, TYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS'nin İlk Oturumunda Matematik Zorluğu - Son Dakika

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