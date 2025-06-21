Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye'deki 81 il ile Lefkoşa'da düzenlenen YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Saat 10.15'te başlayan ve Serik'te yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin başvurduğu TYT, 11 okulda gerçekleştirildi. Sınava girecekler, erken saatlerde aileleriyle okulların çevresinde yer aldı.
Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu'nda sınava girecek bir aday, 2 dakika gecikmesi üzerine salona alınmadı. Öğrencinin babası, görevlilere oğlunun alınması için ısrar etti.
Babası görevlileri, "Şimdi geldik. Al içeri çocuğu, 2 dakikayla giremeyecek" sözleriyle ikna etmeye çalıştı. Oğlu ise, "Baba boş ver zaten girmek istemiyordum" dedi. Olumsuz cevap alan baba ve oğlu okuldan ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi - Son Dakika
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