YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken "Zaten istemiyordum" dedi - Son Dakika
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YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken "Zaten istemiyordum" dedi

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YKS\'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken "Zaten istemiyordum" dedi
21.06.2025 13:12
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YKS\'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken "Zaten istemiyordum" dedi
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Antalya'da YKS'nin ilk oturumuna 2 dakika geç kalan aday içeri alınmadı. Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlu, "Baba boş ver zaten girmek istemiyordum" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye'deki 81 il ile Lefkoşa'da düzenlenen YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Saat 10.15'te başlayan ve Serik'te yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin başvurduğu TYT, 11 okulda gerçekleştirildi. Sınava girecekler, erken saatlerde aileleriyle okulların çevresinde yer aldı.

YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

SINAVA 2 DAKİKA GEÇ KALDI

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu'nda sınava girecek bir aday, 2 dakika gecikmesi üzerine salona alınmadı. Öğrencinin babası, görevlilere oğlunun alınması için ısrar etti.

YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

"BOŞ VER ZATEN GİRMEK İSTEMİYORDUM"

Babası görevlileri, "Şimdi geldik. Al içeri çocuğu, 2 dakikayla giremeyecek" sözleriyle ikna etmeye çalıştı. Oğlu ise, "Baba boş ver zaten girmek istemiyordum" dedi. Olumsuz cevap alan baba ve oğlu okuldan ayrıldı.

YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi
Kaynak: DHA

Antalya, Eğitim, Güncel, Baba, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şener Turan:
    Bu sınava yıllarca hazırlanıp geç kalamazsın bunun hıc bır mazereti olamaz Geç kalanlar kesinlikle içeri alınmamalı 3 3 Yanıtla
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