YKS\'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken "Zaten istemiyordum" dedi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye'deki 81 il ile Lefkoşa'da düzenlenen YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Saat 10.15'te başlayan ve Serik'te yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin başvurduğu TYT, 11 okulda gerçekleştirildi. Sınava girecekler, erken saatlerde aileleriyle okulların çevresinde yer aldı.

SINAVA 2 DAKİKA GEÇ KALDI

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu'nda sınava girecek bir aday, 2 dakika gecikmesi üzerine salona alınmadı. Öğrencinin babası, görevlilere oğlunun alınması için ısrar etti.

"BOŞ VER ZATEN GİRMEK İSTEMİYORDUM"

Babası görevlileri, "Şimdi geldik. Al içeri çocuğu, 2 dakikayla giremeyecek" sözleriyle ikna etmeye çalıştı. Oğlu ise, "Baba boş ver zaten girmek istemiyordum" dedi. Olumsuz cevap alan baba ve oğlu okuldan ayrıldı.