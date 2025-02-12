YÖK, Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavını 60 Ülkede Gerçekleştiriyor

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Türkiye'deki üniversitelere daha nitelikli ve daha fazla sayıda uluslararası öğrenci kazandırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) 60 ülkede 88 merkezde gerçekleştirileceğini duyurdu.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'deki üniversitelere daha nitelikli ve daha fazla sayıda uluslararası öğrenci kazandırmak amacıyla düzenlenen TR-YÖS 60 ülkede 88 merkezde gerçekleştirilecek. Türkiye dışında toplam 59 ülkede ve 69 merkezde düzenlenecek olan 2025 TR-YÖS/1, Türkiye'de ise 18 ilde 19 merkezde yapılacak. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adayların girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2025 TR-YÖS/1, bu yıl 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. 2025-TR-YÖS/1'e başvurular yarın başlayacak. Adaylar yarından itibaren 12 Mart 2025 tarihine kadar ÖSYM'nin internet sitesinden başvuru yapabilecek. Geç başvurular, 18-20 Mart tarihleri arasında alınacak. Sınav; Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere 6 dilde gerçekleştirilecek.