YÖK, Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavını 60 Ülkede Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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YÖK, Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavını 60 Ülkede Gerçekleştiriyor

YÖK, Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavını 60 Ülkede Gerçekleştiriyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) 60 ülkede 88 merkezde düzenleneceğini duyurdu. Sınav, uluslararası öğrencilere Türkiye'deki üniversitelere başvuru için gerekli olacak.

12.02.2025 16:04  Güncelleme: 16:06
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Türkiye'deki üniversitelere daha nitelikli ve daha fazla sayıda uluslararası öğrenci kazandırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) 60 ülkede 88 merkezde gerçekleştirileceğini duyurdu.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'deki üniversitelere daha nitelikli ve daha fazla sayıda uluslararası öğrenci kazandırmak amacıyla düzenlenen TR-YÖS 60 ülkede 88 merkezde gerçekleştirilecek. Türkiye dışında toplam 59 ülkede ve 69 merkezde düzenlenecek olan 2025 TR-YÖS/1, Türkiye'de ise 18 ilde 19 merkezde yapılacak. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adayların girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2025 TR-YÖS/1, bu yıl 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. 2025-TR-YÖS/1'e başvurular yarın başlayacak. Adaylar yarından itibaren 12 Mart 2025 tarihine kadar ÖSYM'nin internet sitesinden başvuru yapabilecek. Geç başvurular, 18-20 Mart tarihleri arasında alınacak. Sınav; Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere 6 dilde gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK, Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavını 60 Ülkede Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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