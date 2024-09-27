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YÖK ve Özbekistan'dan Eğitim İşbirliği

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YÖK Başkanı Özvar, Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumunda yeni üniversite kurulacağını duyurdu.

27.09.2024 19:17
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YÖK Başkanı Özvar, 3. Türkiye- Özbekistan Eğitim Forumu'na katıldı

"Türkiye ile Özbekistan arasındaki iş birliği, kurulacak üniversite ile taçlanacak"

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye ile Özbekistan arasında düzenlenen 3. Eğitim Forumu'na yaptığı konuşmada, "Türkiye ile Özbekistan arasındaki iş birliği, kurulacak üniversite ile taçlanacak" dedi.

Türkiye ile Özbekistan'daki üniversiteleri buluşturarak iş birliği alanları ve imkanlarının rektörler düzeyinde görüşülmesini amaçlayan 3. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başladı. Programa YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Taşkent Devlet Transport Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adil Abdurrahmanov'un yanı sıra her iki ülkeden çok sayıda rektör katıldı.

"Özbekistan'dan toplam 7 bin 428 öğrenci üniversitelerimizde öğrenim görmektedir"

İki dost ve kardeş ülke arasında henüz kullanılmayan çok büyük bir potansiyelin olduğunu söyleyen Özvar, "Mevcut verilere göre, Özbekistan'dan toplam 7 bin 428 öğrenci üniversitelerimizde öğrenim görmektedir. En fazla öğrencinin bulunduğu programlar işletme ve tıp programlarıdır. 17 Özbek uyruklu akademisyenimiz de üniversitelerimizde çalışmaktadır. Türkiye ve Özbekistan yükseköğretim kurumlarının birlikte yürüttüğü mevcut Ortak Eğitim Programı Protokolü sayısı 7 adet olup, 6 protokol daha uygun bulunmuştur. Bu sayılar, Özbek öğrencilerin Türk üniversitelerine ciddi bir ilgi gösterdiğinin ve Türk ve Özbek üniversiteleri arasında kayda değer bir iş birliğinin mevcut olduğunun göstergesidir. Ancak, iki dost ve kardeş ülke arasında henüz kullanılmayan çok büyük bir potansiyelin olduğuna inanıyorum. Özbekistan'dan ülkemize gelen öğrenci sayısının ve üniversitelerimiz arasında yeni ortak eğitim protokollerinin daha da artırılması mümkündür. Diğer taraftan, Türk Devletler Teşkilatının önemli bir parçası olan Türk Üniversiteler Birliğinde de üniversitelerimiz arasında iş birlikleri ve iletişim devam etmektedir. Ülkemizden 61, Özbekistan'dan ise 11 üniversite Türk Üniversiteler Birliğine üyedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Özbekistan arasında işbirliği amaçlı yeni bir üniversite kurulacağını belirten Özvar, "YÖK olarak üniversiteler arasında ortak temel, pratik ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi konusunda yapılan çalışmaları desteklemekte ve üniversitelerimizi bu konularda Özbekistan'ın yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapmaları konusunda teşvik etmekteyiz. Bu iş birlikleri Türk-Özbek Üniversitesinin kurulmasıyla taçlanacak. Benzer bir girişimi dost ve kardeş Azerbaycan'la hayata geçirdiğimizi ve Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin açılmasının mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Bir nevi 'çatı üniversite' konumunda olan bu üniversitede Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri tarafından ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar açılacak. Türkiye ve Özbekistan arasında da başta sağlık, mühendislik ve bilişim olmak üzere Türk üniversitelerinin sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi paylaşabilecekleri ortak bir üniversitenin kurulması ülkelerimiz arasındaki ilişkilere önemli bir ivme kazandıracak. Türkiye ve Özbekistan üniversitelerinin birlikte yürüttüğü mevcut 7 ortak eğitim protokolüne ek olarak 6 protokol daha uygun bulundu. Mevcut verilere göre, Özbekistan'dan toplam 7 bin 428 öğrenci üniversitelerimizde öğrenim görüyor. En fazla öğrencinin bulunduğu programlar 433 ile işletme, 383 öğrenci ile tıp programları. 17 Özbek uyruklu akademisyenimiz de üniversitelerimizde çalışıyor. Bu sayılar, Özbek öğrencilerin Türk üniversitelerine olan ilgisini gösteriyor" şeklinde konuştu.

YÖK ve Özbekistan\'dan Eğitim İşbirliği
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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