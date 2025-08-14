Yol Çalışmaları İçin Trafik Uyarısı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı- Savaştepe kavşakları 19-27. kilometrelerinde derz bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım, sırasıyla İzmir ve İstanbul yönlerinden çift yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometreleri üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım, Osmaniye-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Alanya- Gazipaşa yolunun 65. kilometresindeki yaya üst geçidi yapım, Tekirdağ-Silivri yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme ile Ilgaz-Korgun- Çankırı yolunun 26-41. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Söke- Kuşadası yolunun 19. kilometresinde (Yaylaköy mevki) meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun karşı şeridinden çift yönlü sağlanıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Sinop- Samsun yolunun 54-61 kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, Samsun istikametinde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kars-Digor- Iğdır yolunun 0-1. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaretlerine ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Ardeşen-Fındıklı-Arhavi yolunun 23-24. kilometrelerinde yaya üst geçidi bakım-onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Sivas- Ulaş yolunun 4. kilometresindeki üst geçit yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.