Yol Çalışmaları İçin Trafik Uyarısı

14.08.2025 08:11
Birçok yol kesiminde bakım ve onarım çalışmaları sürüyor, sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı- Savaştepe kavşakları 19-27. kilometrelerinde derz bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım, sırasıyla İzmir ve İstanbul yönlerinden çift yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometreleri üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım, Osmaniye-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Alanya- Gazipaşa yolunun 65. kilometresindeki yaya üst geçidi yapım, Tekirdağ-Silivri yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme ile Ilgaz-Korgun- Çankırı yolunun 26-41. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Söke- Kuşadası yolunun 19. kilometresinde (Yaylaköy mevki) meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun karşı şeridinden çift yönlü sağlanıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Sinop- Samsun yolunun 54-61 kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, Samsun istikametinde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kars-Digor- Iğdır yolunun 0-1. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaretlerine ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Ardeşen-Fındıklı-Arhavi yolunun 23-24. kilometrelerinde yaya üst geçidi bakım-onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Sivas- Ulaş yolunun 4. kilometresindeki üst geçit yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Otomobil, Ulaşım, trafik, Güncel, Yaşam, Ulaş

