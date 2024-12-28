Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Önlemleri - Son Dakika
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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Önlemleri

Karayollarındaki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

28.12.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu- Havsa kavşakları 39. kilometresindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 2. kilometresi, 3 ve 4 numaralı Belevi çıkış gişelerindeki HGS altyapı çalışması sebebiyle ulaşıma kapatılarak, trafik akışı 1 numaralı gişeden gerçekleştiriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 7. kilometresi (Deriner 3 ve Deriner 4 tünelleri) yol şevi temizlik çalışması dolayısıyla kısa sürelerle ulaşıma kapatılıyor. Bu kesimde trafik, tek şeritten kontrollü yürütülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 52-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme, köprü ve yol genişletme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Ankara-Kahramankazan istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16. ve 21-26. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve Ereğli-Devrek yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Samsun Çevre Yolu'nun Ankara, Ordu, Sinop yol ayrımındaki (Yeşilkent Kavşağı) çalışmalar dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara'dan Sinop istikametine gidecek araçların da otogar kavşağını kullanması önem taşıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerindeki (Nizip ve Birecik geçişleri) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerindeki menfez çalışması sebebiyle şerit daraltılırken sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Van- Çatak yolunun 39-39. kilometrelerindeki tünel çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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