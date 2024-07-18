Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolunun, Gelibolu Güney Kavşağı- Lapseki Kavşağı kesimi 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle her iki yönde çalışma programına göre sağ veya sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu (Doğu) Kavşağı- Yeniçağa Kavşağı kesimi 13-15. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Avcılar Kavşağı-Çatalca Kavşağı 0-20. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde fiber optik kablo haberleşme altyapısı çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla Kavşağı Çeşme istikameti 25-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden gerçekleştiriliyor.

Çanakkale- Ezine yolunun 15-19. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Dinar-Dazkırı yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Yozgat-Sorgun- Akdağmadeni yolunun 32-38. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bingöl- Solhan yolunun 35-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İyidere- İkizdere yolunun 24-28. kilometrelerinde Güneyce 1 ile Güneyce 2 tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde her iki yöndeki tüplerde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.