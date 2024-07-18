Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde trafikte yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü, Anadolu Otoyolu, TEM Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu gibi önemli güzergahlarda çalışmalar devam etmektedir. Sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyum sağlaması önemlidir.

18.07.2024 08:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolunun, Gelibolu Güney Kavşağı- Lapseki Kavşağı kesimi 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle her iki yönde çalışma programına göre sağ veya sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu (Doğu) Kavşağı- Yeniçağa Kavşağı kesimi 13-15. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Avcılar Kavşağı-Çatalca Kavşağı 0-20. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde fiber optik kablo haberleşme altyapısı çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla Kavşağı Çeşme istikameti 25-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden gerçekleştiriliyor.

Çanakkale- Ezine yolunun 15-19. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Dinar-Dazkırı yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Yozgat-Sorgun- Akdağmadeni yolunun 32-38. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bingöl- Solhan yolunun 35-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İyidere- İkizdere yolunun 24-28. kilometrelerinde Güneyce 1 ile Güneyce 2 tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde her iki yöndeki tüplerde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA

1915 Çanakkale Köprüsü, Anadolu Otoyolu, Çanakkale, trafik, Çeşme, İzmir, Ulaşım, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:11 Adaylıktan çekilebilir “Hastayım“ açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı Adaylıktan çekilebilir! "Hastayım" açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı
00:57 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
23:00 Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu
21:25 Mustafa Sarıgül’den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım
08:11 Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi
06:07 İstanbullu bu gece uyumadı Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye’de yüzde 100 ile rekor kırdı İstanbullu bu gece uyumadı! Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye'de yüzde 100 ile rekor kırdı
01:22 ABD Başkanı Biden, Kovid-19’a yakalandı ABD Başkanı Biden, Kovid-19'a yakalandı
01:02 Türksat 6A’nın ateşleme süreci başarıyla tamamlandı Türksat 6A'nın ateşleme süreci başarıyla tamamlandı
23:24 Ergin Ataman, Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek
23:04 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü
22:24 İlk günden tartışmalara dahil oldu Allan Saint-Maximin’den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt İlk günden tartışmalara dahil oldu! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt
21:59 Galatasaray, Özgür Baran Aksaka’yı PFC Arda Kardzhali 1924’e kiraladı Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'yı PFC Arda Kardzhali 1924'e kiraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 08:46:45. #1.12#
SON DAKİKA: Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement