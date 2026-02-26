Yol Verme Tartışmasında Silah Çekildi - Son Dakika
Yol Verme Tartışmasında Silah Çekildi

Yol Verme Tartışmasında Silah Çekildi
26.02.2026 02:09
Kocaeli'de yol verme yüzünden tartıştığı sürücüye tabanca gösteren B.V. gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde eşi ve yenidoğan bebeğini hastaneden alıp aracıyla evine götüren Tuncay E.'ye 'yol verme' tartışmasında tabanca gösteren sürücü E.V., silahla yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay E., ilçedeki özel bir hastanede bir gün önce doğum yapan eşi Meyrem E. ve yenidoğan bebekleri Duru E.'yi evlerine götürmek için 41 TM 158 plakalı aracıyla yola çıktı. Aracıyla seyir halindeki Tuncay E. ile 41 BV 079 plakalı cipin sürücüsü B.V. arasında sokak üzerinde iddiaya göre 'yol verme' meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.V., cipten, araca doğru tabanca gösterdi. Bunun üzerine Tuncay E., durduğu aracından inerek, cep telefonuyla cip ve B.V.'yi kayda aldı. Daha sonra B.V., cipiyle bölgeden uzaklaştı. Tuncay E. ise polise giderek şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında polis, olayda kullanmış olduğu tahmin edilen tabancayla B.V.'yi gözaltına aldı. B.V.'nin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kocaeli, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol Verme Tartışmasında Silah Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yol Verme Tartışmasında Silah Çekildi - Son Dakika
