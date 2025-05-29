Yolda Çalışmalar Sürüyor: Trafikte Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski- Lüleburgaz kavşakları 75-80. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 1-14. kilometrelerinde marina bağlantı yolu ile Güzelbahçe Kavşağı arasındaki ışıklandırma çalışmaları sebebiyle 00.00-05.00 saatlerinde Çeşme istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sürdürülecek.

TAG Otoyolu'nun Yılankale- Ceyhan kavşakları 0-2. ve Samsun- Ordu yolunun 1-9. kilometrelerinde üstyapı onarım, Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale- Konya yolunun 28-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kayseri- Niğde yolunun 2-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ardeşen-Fındıklı-Arhavi yolunun 30. kilometresindeki Kıyıcık Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 18-42. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Altan Ayağ, Adnan Sezgin ve Phaselis tünellerinde bakım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerinde sanat yapıları, kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.