Yolda Yapım Çalışmaları nedeniyle Trafik Uyarısı - Son Dakika
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Yolda Yapım Çalışmaları nedeniyle Trafik Uyarısı

Yolda yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği duyuruldu.

05.04.2025 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki Çaykur köprülü kavşağındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerindeki yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.

Aydın- Denizli yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kumkısık kavşağındaki köprü genişletme çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Bursa- Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tekirdağ- İstanbul il sınırı- Büyükçekmece yolunun 22-25.kilometrelerindeki Silivri geçişinde yol yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak- Devrek ayrımı-Çaycuma- Bartın yolunun 20-21. kilometrelerindeki Ecekler Köprüsü yapım ve Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Antalya-Serik- Manavgat yolunun 16-17. kilometrelerindeki Boğazkent köprülü kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Alanya-Antalya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Adana- Karataş yolunun 3-5. kilometreleri ve Artvin il sınırı-Uzundere yolunun 33-35. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hakkari- Yüksekova yolunun 0-3. kilometrelerindeki tretuvar ve refüj yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yolda Yapım Çalışmaları nedeniyle Trafik Uyarısı - Son Dakika

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