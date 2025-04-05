Yolda Yapım Çalışmaları nedeniyle Trafik Uyarısı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki Çaykur köprülü kavşağındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerindeki yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.

Aydın- Denizli yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kumkısık kavşağındaki köprü genişletme çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Bursa- Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tekirdağ- İstanbul il sınırı- Büyükçekmece yolunun 22-25.kilometrelerindeki Silivri geçişinde yol yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak- Devrek ayrımı-Çaycuma- Bartın yolunun 20-21. kilometrelerindeki Ecekler Köprüsü yapım ve Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Antalya-Serik- Manavgat yolunun 16-17. kilometrelerindeki Boğazkent köprülü kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Alanya-Antalya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Adana- Karataş yolunun 3-5. kilometreleri ve Artvin il sınırı-Uzundere yolunun 33-35. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hakkari- Yüksekova yolunun 0-3. kilometrelerindeki tretuvar ve refüj yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.