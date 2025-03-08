Yollarda Bakım Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarının 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Babaeski- Lüleburgaz kavşaklarının 79-85. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Edirne istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Aydın güney kavşağındaki Aydın- Muğla Devlet Yolu'ndan her iki yönde çevre yoluna bağlantıyı sağlayan kollar, çalışmalar dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın şehir merkezinden gerçekleştiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde Sızma Mahallesi mevkisinde Konya Çevre Yolu köprülü kavşak yapımı sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Denizli- Serinhisar yolunun 22-23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 25-26. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Karabük- Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerindeki Eskipazar Mermer kavşağında düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Bismil- Batman yolunun 0-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu 1 ve Tirebolu tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 14 Mart'a kadar yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanacak.