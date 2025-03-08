Yollarda Bakım Çalışmaları Trafiği Etkiliyor - Son Dakika
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Yollarda Bakım Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları önem taşıyor.

08.03.2025 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarının 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Babaeski- Lüleburgaz kavşaklarının 79-85. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Edirne istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Aydın güney kavşağındaki Aydın- Muğla Devlet Yolu'ndan her iki yönde çevre yoluna bağlantıyı sağlayan kollar, çalışmalar dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın şehir merkezinden gerçekleştiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde Sızma Mahallesi mevkisinde Konya Çevre Yolu köprülü kavşak yapımı sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Denizli- Serinhisar yolunun 22-23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 25-26. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Karabük- Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerindeki Eskipazar Mermer kavşağında düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Bismil- Batman yolunun 0-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu 1 ve Tirebolu tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 14 Mart'a kadar yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA

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