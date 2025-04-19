Yozgat'ta Büyük Miting: Çiftçiler Ayağa Kalktı - Son Dakika
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Yozgat'ta Büyük Miting: Çiftçiler Ayağa Kalktı

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CHP'nin mitinginde çiftçilerin rolü vurgulandı, demokrasi ve milli irade için destek toplandı.

19.04.2025 18:14
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(YOZGAT) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin ardından, "Aslında bu miting, çiftçilerin kendileri yapmış olduğu eylemle beraber başladı. Çünkü burada bizim örgütümüzün çağrısı ile değil, tamamen çiftçiler bir gün traktörle demokrasi ve milli irade için yollara döküldüler ve ceza yediler. Çiftçilerin sayesinde oldu bu miting. Çiftçiler ayağa kalktı, isyan ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için Yozgat'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenlendi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mitingin ardından ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba, şöyle konuştu:

"Verdiği mesaj anlamında çok önemli buluyorum. Türkiye'ye verdiği mesaj anlamında hatta Maltepe Mitingi kadar önemli bir miting oldu. İktidarın kalesi olan bir il ama demokrasiye sahip çıkması ve milli iradeye sahip çıkması anlamında çok anlamlıydı. Burada haksızlığa karşı millet birleşmiş durumda. Milliyetçisi, muhafazakarı, sosyal demokratı, herkes birleşmiş durumda. Önemli ve görkemli bir mitingdi. Bu kadar kötü koşullara rağmen kalabalığın mitingin sonuna kadar durması, heyecanlı olması hakikaten Türkiye'ye vermiş olduğu mesajları çok kıymetli ve değerli buluyorum. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

"Meydan dolmaz" söylemlerine ilişkin de konuşan Ağbaba, "Meydan dolduğu gibi çevrenin tamamı doluydu. Dolu olması çok önemli ama coşku önemli görgü farklı insanların meydanlarda bulunması önemli. 'Bozkurt' işareti yapan, 'Zafer' işareti yapan, 'Rabia' işareti yapanları Yozgat buluşturdu" dedi.

"Yargı terörüne karşı hukukun yanında oldular"

Ağbaba, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in traktör kullanarak miting alanına gelmesi hakkında, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Genel Başkan'ın traktör şoförlüğünün iyi olduğunu düşünüyoruz. Çok eski bir traktöre bindi biliyorsunuz, yeni de bir traktör değil. Aslında bu miting, çiftçilerin kendileri yapmış olduğu eylemle beraber başladı. Çünkü burada bizim örgütümüzün çağrısı ile değil, tamamen çiftçiler bir gün traktörle demokrasi ve milli irade için yollara döküldüler ve ceza yediler. Çiftçilerin sayesinde oldu bu miting. Çiftçiler ayağa kalktı, çiftçiler isyan ediyor. Çiftçiler ayağa kalktığına göre, haklarını koruduğuna göre Türkiye artık farklı bir Türkiye olarak yoluna devam edecek. Demokrasiyi savunanların daha fazla olduğu, milli iradeye sahip çıkanların daha çok olduğu ve sandığa sahip çıkanların daha çok olduğu, mutlak hakim olduğu bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Ben Yozgatlılara yürekten teşekkür ediyorum. Yargı terörüne karşı hukukun yanında oldular."

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Kaynak: ANKA

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