Ysk'da 7 Haziran'da 6 Beldede Yapılacak Ara Yerel Seçime Katılacak Partilerin Oy Pusulasındaki Sırası İçin Kura Çekildi - Son Dakika
Ysk'da 7 Haziran'da 6 Beldede Yapılacak Ara Yerel Seçime Katılacak Partilerin Oy Pusulasındaki Sırası İçin Kura Çekildi

21.04.2026 13:07  Güncelleme: 13:38
Yüksek Seçim Kurulu, 7 Haziran Pazar günü yapılacak ara yerel seçimlerde, 41 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki sıralamasını belirlemek için kura çekimi gerçekleştirdi. Seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi 4, Cumhuriyet Halk Partisi 10, İYİ Parti 16 ve Milliyetçi Hareket Partisi 23. sırada yer alacak.

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde, 7 Haziran Pazar günü yapılacak belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği ara yerel seçimlerinde siyasi partilerin birleşik oy pusulalarındaki yerlerini belirlemek için kura çekildi. 27 partinin katılacağı seçimlerde birleşik oy pusulasında Adalet ve Kalkınma Partisi 4, Cumhuriyet Halk Partisi 10, İYİ Parti 16 ve Milliyetçi Hareket Partisi 23. sırada yer alacak.

YSK'nın belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında ara seçim yapılmasına kararına göre; seçmenler, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde 7 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek. Yapılacak seçimler sonucunda, 6 beldede belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

Seçimlere katılma yeterliliği bulunan 41 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki sıralamasını belirlemek amacıyla YSK'da kura çekimi gerçekleştirildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, kuraya geçmeden önce Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen saldırılara atıf yaparak, "Eğitim kurumlarımızda meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden değerli öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

YSK Başkanı Yener, 6 beldede yapılacak seçim için 41 siyasi partiden 27'sinin başvuruda bulunduğunu söyledi. Yapılan kura sonucuna göre, oy pusulasında yer alan partilerin sıraları şöyle:

"Adalet Birlik Partisi 1"

DEVA Partisi 2

Vatan Partisi 3

Adalet ve Kalkınma Partisi 4

Doğru Yol Partisi 5

Büyük Birlik Partisi 6

Saadet Partisi 7

Yeni Türkiye Partisi 8

Türkiye Komünist Hareketi 9

Cumhuriyet Halk Partisi 10

Yerli ve Milli Parti 11

Anavatan Partisi 12

Demokratik Sol Parti 13

Gelecek Partisi 14

Teknoloji Kalkınma Partisi 15

İYİ Parti 16

Anahtar Parti 17

Yeniden Refah Partisi 18

Demokrat Parti 19

Adalet Partisi 20

Anadolu Birliği Partisi 21

Türkiye Komünist Partisi 22

Milliyetçi Hareket Partisi 23

Zafer Partisi 24

Bağımsız Türkiye Partisi 25

Halkın Kurtuluş Partisi 26

Merkez Sağ Parti 27"

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ysk'da 7 Haziran'da 6 Beldede Yapılacak Ara Yerel Seçime Katılacak Partilerin Oy Pusulasındaki Sırası İçin Kura Çekildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Ysk'da 7 Haziran'da 6 Beldede Yapılacak Ara Yerel Seçime Katılacak Partilerin Oy Pusulasındaki Sırası İçin Kura Çekildi - Son Dakika
