Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, "Türkiye'de seçimler, kapalı kapılar ardında yürütülen idari bir işlem veya yalnızca devlet memurlarının yürüttüğü bir süreç değildir. Seçimler, bağımsız ve tarafsız hakimlerin gözetiminde, bizzat birbirine rakip olan siyasi partilerin ortak katılımları ile yürütülmektedir. Bu süreç, teknolojinin sunduğu en üst düzey şeffaflık imkanlarıyla desteklenmektedir" dedi.

YSK Başkanlığı tarafından seçim yönetimi alanında uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması amacıyla Antalya'da Uluslararası Seçim Forumu düzenlendi. Forum, 23 ülkeden 75 katılımcı ile ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde yapıldı. 3 oturumun düzenleneceği forumda 'Seçimlere Katılımın Artırılmasında Kurumsal Yapı ve Uygulamalar', 'Seçim Kurullarının Medya ile Bağlantısı ve Halkla İlişkiler', 'Seçimlerde Teknolojinin Kullanımı ve Şeffaflığa Etkisi' konuları değerlendirilecek.

'15 TEMMUZ RUHU'

YSK Başkanı Serdar Mutta, farklı coğrafyalar, hukuki geleneklerden katılımcıların, seçim yönetimi ve denetimi alanındaki birikimlerini paylaşacağını belirterek, "Demokrasi, şüphesiz ki insanlığın ortak mirası, toplumsal barışın güçlü teminatı ve halk iradesinin tecelli ettiği en köklü yönetim anlayışıdır. Bizler için demokrasi; yalnızca anayasal bir ilkeden ibaret değil, milletimizin bağımsızlığına, özgürlüğüne ve kendi geleceğini belirleme hakkına olan sarsılmaz bağlılığının simgesidir. Türkiye, demokrasinin ve seçmen iradesinin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu 15 Temmuz darbe girişiminde bizzat tecrübe etmiş ve tüm dünyaya kanıtlamış bir ülkedir. 15 Temmuz ruhu; bu topraklarda millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün tanınmayacağının somut nişanesidir. Seçim yönetim organları olarak, bizlerin omuzlarındaki temel sorumluluk da tam olarak bu yüce iradeye layık olmaktır. Görevimiz, sadece kurumsal bir organizasyonu yönetmek değil, toplumun devlete ve demokratik kurumlara güvenini inşa ve muhafaza etmektir. İlk bakışta teknik bir süreç yönetiyor gibi görünsek de aslında inşa ettiğimiz değer, toplumların demokrasiye olan inancı ve toplumsal barışın geleceğidir" diye konuştu.

'TÜRK DEMOKRASİSİNİN OLGUNLAŞMASINA KATKI'

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu olarak 1950 yılından bu yana, 76 yıldır seçimlerin yönetimi, denetimi ve hukuki meşruiyetinden sorumlu anayasal bir otorite olarak faaliyet sürdürdüklerini anlatan Mutta, 1 asra yaklaşan kadim geleneğin Türk demokrasisinin olgunlaşmasına, krizlere karşı direnç kazanmasına katkı sağladığını vurguladı. Mutta, uluslararası literatürde ve karşılaştırmalı seçim hukukunda 'yargısal nitelikli bağımsız seçim kurulu modeli' olarak tanımlanan YSK'nın Yargıtay ve Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilen 11 yüksek hakimden oluştuğunu dile getirdi.

'TÜRK SEÇİM SİSTEMİNİN GÜCÜ, BAŞARISI'

Anayasanın verdiği yetkiyle YSK'nın, seçim süreçlerindeki tüm uyuşmazlıklar bakımından nihai karar mercii olup, kararlarına karşı başka hiçbir makama veya yargı merciine başvurulamadığının altını çizen Mutta, "Nitekim bu hukuki güvence; seçimlerin her türlü siyasi mülahazadan uzak, tamamen hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi çerçevesinde sevk ve idare edilmesini teminat altına almaktadır. Türk seçim sisteminin gücü, başarısı ve toplumsal meşruiyeti, yalnızca nihai karar mercii statüsündeki Yüksek Seçim Kurulu'nun varlığıyla sınırlı değildir. Türk seçim sisteminin sahadaki asıl gücü; Yüksek Seçim Kurulu'nun rehberliğinde sandık başından merkeze kadar uzanan sandık kurulları, ilçe seçim kurulları ve il seçim kurullarımızın demokratik mimarisinde yatmaktadır. Bu kurumsal yapıyı dünyadaki pek çok modelden farklı kılan temel nitelik bağımsız ve tarafsız yargı güvencesiyle seçime katılan siyasi partilerin doğrudan katılımını ve denetimini mükemmel bir dengede buluşturmuş olmasıdır. Bu sistemde seçim kurulları seçim iş ve işlemlerini yürütmekte ve uyuşmazlıklar hakkında karar vermekteyken siyasi partiler de söz konusu seçim iş ve işlemlerinde aktif olarak rol almaktadır. Söz konusu oluşum, 7 kişilik ilçe seçim kurullarının 4 üyesi ve 7 kişilik sandık kurullarının 5 üyesinin doğrudan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşmaktadır" diye konuştu.

'SEÇİMLERE KATILIM ORANI YÜZDE 85'LERİN ÜZERİNDE'

Mutta, şunları söyledi:

"Türkiye'de seçimler; kapalı kapılar ardında yürütülen idari bir işlem veya yalnızca devlet memurlarının yürüttüğü bir süreç değildir. Seçimler, bağımsız ve tarafsız hakimlerin gözetiminde; bizzat birbirine rakip olan siyasi partilerin ortak katılımlarıyla yürütülmektedir. Bu süreç, teknolojinin sunduğu en üst düzey şeffaflık imkanlarıyla desteklenmektedir. Geliştirilen Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) sayesinde, sandık ölçeğindeki ıslak imzalı sayım döküm cetvelleri ve tutanaklar, eş zamanlı olarak seçime katılan tüm siyasi partilerin genel merkezleriyle ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu durum, şeffaflık ve karşılıklı denetim açısından uluslararası alanda örnek gösterilen bir yapıdır. Nitekim bu yenilikçi ve şeffaf yaklaşımımız, A-WEB tarafından 2024 yılında uluslararası alanda 'En İyi Seçim Uygulamaları' kategorisinde birincilik ödülüne layık görülerek tescillenmiştir. Memnuniyetle altını çizerek ifade etmek isterim ki halkımızın, seçim kurullarımızın bu şeffaf yapısına ve oy sayım güvenliğine duyduğu bu sarsılmaz güven sayesinde, ülkemizde seçimlere katılım oranları yüzde 85'lerin üzerinde gerçekleşmektedir. Seçim kurullarımızın bağımsız, katılımcı ve kapsayıcı yapısı ülkemizdeki seçimlere katılımın en güçlü dayanağıdır."

'BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK SADECE KANUNİ VEYA ANAYASAL BİR ZORUNLULUK DEĞİL'

Mutta, 2 gün sürecek oturumlarda, seçim yönetimlerinin küresel ölçekte karşı karşıya olduğu temel sınamaları, fırsatları ve çözüm yollarını geniş yelpazede ele alacaklarını anlattı. İlk oturumda, seçimlere katılım oranlarına ilişkin seçim yönetim organlarının kurumsal yapılarını, standartlarını ve uygulamalarını değerlendireceklerini belirten Mutta, "Şuna yürekten inanıyoruz ki; bağımsızlık ve tarafsızlık sadece kanuni veya anayasal bir zorunluluk değil, seçim kurullarının toplum nezdindeki itibarının ve meşruiyetinin ana kaynağıdır. Bir seçim yönetim organının gücü, sahip olduğu idari yetkilerden ziyade, toplumun her bir ferdine hissettirdiği o sarsılmaz adalet ve eşitlik duygusunda saklıdır. Bu anlayışla, değişen toplumsal dinamikler karşısında gençlerin, kadınların, engelli bireylerin ve özel ihtiyaç sahibi seçmen gruplarının sürece katılımını artırmaya yönelik yenilikçi saha uygulamalarımızı paylaşacağız. Şüphesiz ki demokrasi, ancak en kırılgan veya dezavantajlı kesimlerin dahi iradesini sandığa eksiksiz, engelsiz ve güvenle yansıtabildiği ölçüde güçlü ve kapsayıcıdır. Oy kullanma hakkı, sadece oy pusulasına basılan bir mühürden ibaret değildir, vatandaşın ülkesinin geleceğine ortak olma iradesidir" dedi.

'BİLGİ KİRLİLİĞİNE KARŞI EN GÜÇLÜ KALKAN, TEYİT EDİLMİŞ BİLGİ'

İkinci oturumda dijitalleşen dünyada seçim güvenliğini ve seçmen iradesini tehdit eden en büyük sınamalardan biri olan dezenformasyon, bilgi kirliliği ve yapay zeka tabanlı 'deepfake' tehditleriyle mücadeleyi tartışacaklarını anlatan Mutta, "Teknoloji geliştikçe ve dijital platformlar yaygınlaştıkça, dezenformasyonun ve asılsız iddiaların yayılma hızı da maalesef katlanarak artmaktadır. Özellikle seçim dönemlerinde, manipülatif içeriklerin seçmen iradesini zedeleme riskine karşı kurumlarımızın koordineli hareket etmesi tarihi zorunluluktur. Ancak bizim bu noktadaki yaklaşımımız net ve açıktır. Dezenformasyona ve bilgi kirliliğine karşı en güçlü kalkan, yasaklayıcı tedbirlerden ziyade doğru, şeffaf, tutarlı ve teyit edilmiş bilginin resmi kanallar vasıtasıyla kamuoyuyla anında paylaşılmasıdır. Nitekim Türkiye tecrübesinde de gördüğümüz üzere SEÇSİS altyapımız üzerinden ıslak imzalı tutanakların ve sandık sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçim günü ve gecesinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığımız tarafından yapılan açıklamalar ve kamuoyunun doğru bilgiye aracısız ulaşması, asılsız iddiaları boşa çıkaran en büyük gücümüz olmuştur" diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde kurulan Seçim Otoriteleri Danışma Platformu çerçevesinde, yapay zeka ve deepfake tehdidine karşı oluşturulan çalışma grubunun attığı adımları uluslararası alanda çok kıymetli bir kalkan olarak değerlendirdiklerini dile getiren Mutta, şunları söyledi:

"Aynı vizyon doğrultusunda, kurucu üyeleri arasında yer aldığımız ve yürütme organlarında aktif sorumluluk üstlendiğimiz Dünya Seçim Organları Birliği (A-WEB) çatısı altında da bilgi ve tecrübe paylaşımımızı küresel ölçeğe taşıyoruz. Bu oturumda; medyanın bu kritik süreçteki kamusal sorumluluğunu, kamuoyunun teyit edilmiş bilgiye ulaşma kanallarını, halkla ilişkiler yöntemlerimizi ve kurumlarımızın dijital alandaki savunma stratejilerini tecrübelerimiz ışığında hep birlikte değerlendireceğiz. Böylece teknolojik tehditler ne kadar gelişirse gelişsin, kurumsal şeffaflık ve doğru iletişimle toplumsal güveni nasıl dimdik ayakta tutabileceğimizi istişare edeceğiz. Üçüncü ve son oturumumuzda ise seçim teknolojilerinin kullanımı, siber güvenlik tedbirleri ve şeffaflığı artıran teknolojik yaklaşımları birbirimizle paylaşacağız. Teknoloji, seçim kurullarının işini kolaylaştıran ve şeffaflığı artıran çok kıymetli bir araç olmakla birlikte bu oturumumuzda teknolojinin seçim süreçlerine entegrasyonu sağlanırken insan unsurunun, yargısal denetimin ve siyasi partilerin doğrudan gözetiminin önemini nasıl koruyacağımızı istişare edeceğiz."

'SANDIK GÜVENLİĞİNDEN VE İNSANİ DENETİMDEN TAVİZ VERMEYEN DENGELİ MODEL'

Mutta, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Amacımız, teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanırken sandık güvenliğinden ve insani denetimden asla taviz vermeyen dengeli bir modeli korumaktır. Seçim yönetimi sürekli gelişen, teknolojiye adapte olan ancak özündeki adalet, eşitlik ve şeffaflık ilkelerinden asla taviz verilmemesi gereken son derece dinamik bir alandır. Başka ülkelerin iyi uygulama örneklerini öğrenmek ve sorunlara ortak akılla çözümler geliştirmek bizleri daha da güçlü kılacaktır. Bu sempozyumun, kurumlarımız arasındaki bilgi akışını hızlandıracağına ve küresel ölçekte seçim standartlarının yükseltilmesine çok kıymetli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum."

Konuşmaların ardından foruma katılanların yer aldığı fotoğraf çekimi yapıldı.