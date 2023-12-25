 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yüksekova'da kaybolan çoban davası yeniden görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekova'da kaybolan çoban davası yeniden görüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çoban Nezir Tekçi'nin 28 yıl önce kaybolduğu iddiasına ilişkin davada beraat eden emekli albay Ali Osman Akın ile yarbay Kemal Alkan'ın yeniden yargılandığı davanın üçüncü duruşması yapıldı. Duruşmada sanıkların avukatları hazır bulundu ve mahkeme heyeti, tanıkların ifadesinin alınmasına yönelik yazılan talimata cevap beklenmesi ve sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Duruşma, 8 Mart 2024'e ertelendi.

Yüksekova\'da kaybolan çoban davası yeniden görüldü
25.12.2023 - 15:21,
Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çoban Nezir Tekçi'nin, 28 yıl önce gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu iddiasına ilişkin davada beraat eden emekli albay Ali Osman Akın ile yarbay Kemal Alkan'ın, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) usul ihlali kararı sonrası yeniden yargılandığı davanın üçüncü duruşması yapıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Kemal Alkan ve Ali Osman Akın katılmadı. Duruşmada sanıkların avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, bazı tanıkların ifadesinin alınmasına yönelik yazılan talimata cevap beklenmesi ve sanıklar Kemal Alkan ile Ali Osman Akın hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

Duruşma, 8 Mart 2024'e ertelendi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılınca hazırlanan iddianamede, sanıkların, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Olay

Yüksekova ilçesi Köycük köyünde yaşayan ve 26 Nisan 1995'te askerlerce gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öne sürülen çoban Nezir Tekçi'nin babası Halit Tekçi'nin 1997'deki başvurusuyla konuya ilişkin soruşturma başlatan askeri savcılık, "kovuşturmaya yer olmadığına" karar vermişti.

Yunus Şahin'in, 2010'da, askerlik yaptığı dönemde Tekçi'nin ölümüne tanık olduğunu öne sürmesiyle olaya karıştıkları iddia edilen emekli albay Ali Osman Akın ile yarbay Kemal Alkan hakkında Hakkari Ağır Ceza Mahkemesinde 2011 yılında dava açılmıştı. Akın ve Alkan'ın tutuksuz yargılandığı dava, güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'e alınmıştı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Eylül 2015'teki karar duruşmasında, isnat edilen suçun sabit görülmemesi nedeniyle Akın ve Alkan'ın oy birliğiyle beraatlerine karar vermişti.

Tekçi ailesi avukatlarının kararın Anayasa'ya aykırılık iddiaları nedeniyle yaptıkları başvurulara ilişkin AYM'nin 21 Mart 2023 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM, Anayasa'nın hayat hakkını düzenleyen 17'nci maddesinin usul boyutunun ihlal edildiğine işaret ederek dosyayı Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ali Osman Akın, Kemal Alkan, Yüksekova, Hakkari, Yargı, İnsan Hakları, Gözaltı, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da kaybolan çoban davası yeniden görüldü - Son Dakika


15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22
Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06
2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04
Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Son Dakika
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03 ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 16:49:41. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'da kaybolan çoban davası yeniden görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement