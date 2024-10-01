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Yüksekova'da Kundaklama Yangını

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kundaklama sonucu 15 bin bağ ot ve 20 ton saman yandı, 1 gözaltı.

01.10.2024 10:49
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kundaklama sonucu 4 ayrı noktada çıktığı belirlenen yangında, 15 bin bağ ot ile 20 ton saman yandı. 1 şüpheli, gözaltına alındı.

İlçeye 10 kilometre mesafedeki Köprücük köyünün 2 ayrı mahallesinde ot ve samanların bulunduğu 4 ayrı noktada dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Köylüler söndürme çalışmalarına başlarken, haber verilmesi ile de köye itfaiye, jandarma, sağlık, özel idare ve elektriğin kesilmesi için arıza ekipleri sevk edildi. 4 ayrı nokta başlayan yangın, saat 08.00 sıralarında söndürüldü. 15 bin bağ ot ile 20 ton saman yanarken, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Köyde 1 şüpheli gözaltına alındı.

'1 YILLIK HASADIMIN HEPSİ YANDI'

Köyde besicilik yapan Orhan Cankurtaran (36), yaz boyunca çalışarak hayvanları için biriktirdiği ot ve samanların tamamen yandığını söyledi. Zor durumda olduklarını belirten Cankurtaran, "1 yıllık hasadımın hepsi yandı. Yaz ayları boyunca büyük zahmetler içerisinde biçtiğim 5 bin bağ otum ve 10 ton samanım yakıldı. Yangının kendiliğinden çıkması mümkün değil. Uyuşturucu bağımlısı, torbacı denilen kişiler tarafından kundaklandı. Aklı başında bir insan gelip, bu otları ateşe vermez" dedi. Köylülerden Mesut Dalgıç ise "Köyümüzün iki mahallesinde 4 ayrı yerde yangın çıktı. Köylüler olarak yangın müdahalede bulunduk. İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gelerek yangına müdahalede bulundu" diye konuştu.

Yüksekova\'da Kundaklama Yangını
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da Kundaklama Yangını - Son Dakika

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