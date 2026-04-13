Yüksekova'da Su Birikintileri Sorunu
Yüksekova'da Su Birikintileri Sorunu

13.04.2026 11:20
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağışlar sonrası Yeni Mahalle'de su birikintisi yaşanıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar ve karların erimesi sonucu Yeni Mahalle'de bazı noktalar suyla doldu. Mahallede yaşayan Cengiz Dilce, evinin önündeki su birikintisi nedeniyle 2 çocuğunu yaklaşık 1 aydır her gün sırtında taşımak zorunda kaldığını söyledi.

İlçede etkili olan yağışlar ve karların erimesi sonucu altyapının yetersiz olduğu alanlarda su birikintileri oluştu. Özellikle Yeni Mahalle'de birçok evin önü suyla kaplanırken, bazı kişiler evlerinden çıkmakta güçlük çekti. Mahallede oturanlardan Cengiz Dilce, yaklaşık 30-40 gündür aynı sorunu yaşadıklarını belirterek, çocukların okula gidip gelmekte sıkıntı çektiğini söyledi. Dilce, "Evimin önünde biriken sular gölete dönüştü. Çocuklarımın eğitiminden geri kalmaması için her gün sabah ve akşam onları okula götürebilmek için sırtımda taşıyorum. Yaklaşık 100 metre boyunca suyun içinden geçmek zorunda kalıyorum" diye konuştu.

5'inci sınıf öğrencisi Hira Nur Dilce ise "Yaklaşık 1 aydır okula babamın sırtında gidip geliyorum. Evimizin önünde biriken pis suyun içinden geçemediğimiz için babam bizi taşıyor. Sabah okula, akşam da eve aynı şekilde dönüyoruz" dedi.

Mahalleli, sorunun bir an önce çözülmesini isteyerek yetkililerden kalıcı altyapı çalışması yapılmasını istedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yeni Mahalle, Yüksekova, Hakkari

