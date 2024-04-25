Yumurta tavuğu dağıtımında uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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Yumurta tavuğu dağıtımında uzun kuyruklar oluştu

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Düzce Ziraat Odası tarafından çiftçilere destek amacıyla yapılan çalışmada 5 bin adet Ataks cinsi yumurta tavuğu dağıtıldı. Dağıtım sırasında uzun kuyruklar oluştu ve vatandaşlar 170 TL'ye tavuk almak için bekledi. Ataks tavukları 3 yıl boyunca yumurta veriyor ve hastalıklara karşı dirençli olduğu biliniyor. Düzce Ziraat Odası Başkanı, çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirtti.

25.04.2024 15:53
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Yumurta tavuğu dağıtımında uzun kuyruklar oluştu

DÜZCE - Ziraat Odası tarafından Düzceli çiftçilere tavuk dağıtımı yapıldı. Yumurta tavuğu dağıtımında uzun kuyruklar oluştu.

Düzce Ziraat Odası tarafından çiftçilere destek olmak amacıyla yapılan çalışmada 5 bin adet Ataks cinsi yumurta tavuğu dağıtıldı. Sabah saatlerinde başlayan tavuk dağıtımında tavuklarını almak isteyen Düzceli çiftçiler Ziraat odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, 170 TL'ye tavuk almak için bekledi.

3 Yıl yumurta veriyor

Türkiye'de üretimi yapılan yerli Ataks tavuğu Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından yetiştirilirken 3 yıl kadar yumurta veriyor. Hastalıklara karşı dirençli, iklim şartlarını karşı dayanıklı olduğu bilinen Atkas tavuklarının yumurta rengi ise beyaz-kremsi renk şeklinde görülüyor. Yıllık yumurta verme ortalaması ise 240 ile 270 civarında oluyor.

Çiftçimizin ihtiyacını karşılıyoruz

Tavuk dağıtımı ile ilgili konuşan Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, alışkanlık haline gelen civciv dağıtımını bu yıl tavuğa çevirdiklerini belirterek şunları söyledi; "Çiftçilerimize her yıl civciv dağıtıyorduk, bu yıl 3 aylık olarak 5 bin civarı tavuk dağıtımı yapacağız. Buda Düzce'ye 5 bin tavuğun girmesi demektir. Bu bir projedir. Çiftçilerimize katkımız olsun diye böyle bir çalışma yaptık. Talep olduğu sürece de dağıtıma devam edeceğiz. Bizim tahminlerimizde de fazla talep oldu. Bu talep çiftçilerimizin ihtiyacı olduğunu gösterdi. İhtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Bu tavuklar yumurta tavuğudur. Düzce'mize her gün 5 bin yumurta girişi bu tavuklarla mümkün olacak. Karadeniz bölgesinde uygun olan Ataks cinsi tavuklar 170 TL'den çiftçimize veriyoruz."

Tavuk almak için bekleyen Sinan Korkmaz ise; "Yeğenim ile birlikte tavuk alamaya geldik. Yumurtası ile doğal beslenmek için. Market yumurtası yerine kendi ürünlerimizi yetiştirmeyi tercih ediyoruz. 10-12 Tavuk almayı düşünüyorum"dedi.

Kaynak: İHA

Düzce, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurta tavuğu dağıtımında uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

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