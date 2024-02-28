Yunanistan\'daki tren faciasının yıl dönümünde binlerce kişi sokaklara döküldü

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Yunanistan'da 57 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının yıl dönümünde ülke karıştı. Binlerce kişi gösteri düzenlerken, polisin müdahalesi sert oldu. Çıkan olaylarda 6 protestocu gözaltına alındı.

GÖSTERİLERE 30 BİN KİŞİ KATILDI

Yunanistan'da geçtiğimiz yıl yaşanan tren faciasının yıl dönümünde sendikaların çağrısı üzerine 24 saatlik grev başladı. Grev nedeniyle tren ve feribot seferleri kesintiye uğrarken, başkent Atina'da binlerce kişi gösteri düzenledi. Gösteriye öğrenci birlikleri, işçi sendikaları ile çeşitli siyasi parti ve örgüt temsilcilerinden oluşan yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

POLİS VE GÖSTERİCİLER ÇATIŞTI

Tren kazasına ilişkin yargılama sürecinde şeffaflık ve sorumluların yargılanması çağrısında bulunan protestocular, toplu taşıma sistemlerinin daha güvenli hale getirilmesini talep etti. "Hiçbir şeyi unutmadık, adalet istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, halka yük olmaya devam eden fiyatlardaki kontrolsüz artışa da tepki gösterdi. Sakin başlayan gösterilerde yaklaşık 20 kişiden oluşan bir grup ve polis arasında gerginlik yaşandı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, molotof kokteyli ve taş atan yüzleri maskeli gruba göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericiler çöp konteynerlerini ateşe verirken, 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

TREN KAZASINDA 57 KİŞİ KAYBETMİŞTİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden 352 kişinin bulunduğu yolcu treni, geçtiğimiz yıl 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. 57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ihmalkarlık nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.İhmalin demiryolu şirketinin özelleştirilmesiyle bağlantılı olmasına halk tepki göstermiş, sorumluların hesap vermesini talep etmişti. Kazaya ilişkin soruşturma milletvekillerinden oluşan bir komisyon tarafından devam ederken, hükümet bazı sorumluların bağlantısını örtbas etmekle suçlanmıştı.