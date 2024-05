Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma töreninde konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bir göçler şehri ve kültürlerin buluşma noktası olan Eskişehir, Yunus Emre'yi çok iyi anlamış kardeşçe yaşamanın simgesi olmuştur" dedi.

Halk şairi Yunus Emre, vefatının 703'üncü yılında Mihalıççık'ın Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan kabri başında anıldı. Eskişehir Valiliği'nin Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği anma törenine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Başkan Ünlüce, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Yunus Emre Mezar ve Külliyesi Karşılama Merkezi'nin açılışı yapıldı. Anma töreninde konuşan Ünlüce, şunları söyledi:

"Sevgi, saygı ve hoşgörünün simgesi Yunus Emre'nin vefatının 703'üncü yıl dönümündeyiz. 1-7 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'nda aradan geçen yedi asırda görüyoruz ki; insanlığın ihtiyacı olan tek şey sevgi ve hoşgörüdür. Ne şanslıyız ki; Bizim Yunus'un yaşadığı topraklarda onun felsefesine ve dünya görüşüne tanıklık eden güzel şehrimizde bir aradayız. Yunus Emre, Anadolu'nun yakılıp yıkıldığı en zor zamanlarında insanlığa en doğru reçeteyi yazmış, kısacık insan hayatında geriye ancak güzelliklerin ve sevginin kalacağını hatırlatmıştır. Elbette Yunus'u anlamak kadar anlatmak da önemli. Bizler de dünyaya mal olmuş büyük değerimizi herkesle buluşturmak üzere her alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şunu çok net olarak söylemeliyim ki; Eskişehir, Yunus Emre'nin verdiği mesajları her zaman iyi anlamış, kavgadan, çekişmeden uzak durmuş, 'Yaratılanı yaratandan ötürü severek' kucaklaşmıştır. Bu şehirde ayrı, gayrı yoktur. Bu şehirde kimse öteki değildir. Eskişehir, bir göçler şehri aynı zamanda kültürlerin buluşma noktasıdır. O yüzden Eskişehir'de Yunus gibi düşünen hemşehrilerim her zaman kardeşçe yaşamanın simgesi olarak ülkemize örnek olmuşlardır. Şehrimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bunun temelinde ise çağlar ötesine mesajını bırakan Bizim Yunus'un çok önemli bir payı vardır. Unutmayalım ki; Yunus Emre'ler, Pir Sultan Abdal'lar, Mevlana'lar, Hacı Bektaşi Veli'ler, Sücaeddin-i Veli'ler her zaman bize birlik olmayı, sevgiyi, saygıyı, birbirimizi anlamayı öğütlemişlerdir. Asırlar öncesinden bizlere emanet edilen bu öğütlerin ışığında barış, sevgi, huzur ve mutluğun ancak birbirimizi severek olacağını hatırlatıyor, Yunus Emre'nin, 'Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz' sözüyle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunurken, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından dua edildi. Programda, Antakya Medeniyetler Korosu da konser verdi. Yunus Emre'nin mezarına karanfil bırakılmasının ardından anma etkinliği, geleneksel olarak yapılan Yunus aşının halka dağıtılmasıyla sona erdi.