Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma töreninde konuştu. Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve diğer birçok isim katıldı.

06.05.2024 17:45  Güncelleme: 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma töreninde konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bir göçler şehri ve kültürlerin buluşma noktası olan Eskişehir, Yunus Emre'yi çok iyi anlamış kardeşçe yaşamanın simgesi olmuştur" dedi.

Halk şairi Yunus Emre, vefatının 703'üncü yılında Mihalıççık'ın Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan kabri başında anıldı. Eskişehir Valiliği'nin Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği anma törenine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Başkan Ünlüce, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Yunus Emre Mezar ve Külliyesi Karşılama Merkezi'nin açılışı yapıldı. Anma töreninde konuşan Ünlüce, şunları söyledi:

"Sevgi, saygı ve hoşgörünün simgesi Yunus Emre'nin vefatının 703'üncü yıl dönümündeyiz. 1-7 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'nda aradan geçen yedi asırda görüyoruz ki; insanlığın ihtiyacı olan tek şey sevgi ve hoşgörüdür. Ne şanslıyız ki; Bizim Yunus'un yaşadığı topraklarda onun felsefesine ve dünya görüşüne tanıklık eden güzel şehrimizde bir aradayız. Yunus Emre, Anadolu'nun yakılıp yıkıldığı en zor zamanlarında insanlığa en doğru reçeteyi yazmış, kısacık insan hayatında geriye ancak güzelliklerin ve sevginin kalacağını hatırlatmıştır. Elbette Yunus'u anlamak kadar anlatmak da önemli. Bizler de dünyaya mal olmuş büyük değerimizi herkesle buluşturmak üzere her alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şunu çok net olarak söylemeliyim ki; Eskişehir, Yunus Emre'nin verdiği mesajları her zaman iyi anlamış, kavgadan, çekişmeden uzak durmuş, 'Yaratılanı yaratandan ötürü severek' kucaklaşmıştır. Bu şehirde ayrı, gayrı yoktur. Bu şehirde kimse öteki değildir. Eskişehir, bir göçler şehri aynı zamanda kültürlerin buluşma noktasıdır. O yüzden Eskişehir'de Yunus gibi düşünen hemşehrilerim her zaman kardeşçe yaşamanın simgesi olarak ülkemize örnek olmuşlardır. Şehrimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bunun temelinde ise çağlar ötesine mesajını bırakan Bizim Yunus'un çok önemli bir payı vardır. Unutmayalım ki; Yunus Emre'ler, Pir Sultan Abdal'lar, Mevlana'lar, Hacı Bektaşi Veli'ler, Sücaeddin-i Veli'ler her zaman bize birlik olmayı, sevgiyi, saygıyı, birbirimizi anlamayı öğütlemişlerdir. Asırlar öncesinden bizlere emanet edilen bu öğütlerin ışığında barış, sevgi, huzur ve mutluğun ancak birbirimizi severek olacağını hatırlatıyor, Yunus Emre'nin, 'Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz' sözüyle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunurken, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından dua edildi. Programda, Antakya Medeniyetler Korosu da konser verdi. Yunus Emre'nin mezarına karanfil bırakılmasının ardından anma etkinliği, geleneksel olarak yapılan Yunus aşının halka dağıtılmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Hüseyin Aksoy, Fatih Dönmez, Milletvekili, Ayşe Ünlüce, Yunus Emre, Eskişehir, Sanat, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
16:53 Kuzey Irak’a hava harekatı 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Kuzey Irak'a hava harekatı! 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
16:35 Masadaki ana başlık öğretmen atamaları Kabine toplantısı Beştepe’de başladı Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı Beştepe'de başladı
14:47 İsrail’den Refah’a hava saldırısı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde İkinci uçuş da tamam Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam
17:01 Fatih’te Çırak, Alışveriş Yapmayan Turisti Bıçakladı Fatih'te Çırak, Alışveriş Yapmayan Turisti Bıçakladı
16:53 TFF, Hatayspor’a haciz gönderdi TFF, Hatayspor'a haciz gönderdi
16:38 Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek
15:51 Genç kız, tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı Hayati tehlikesi sürüyor Genç kız, tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı! Hayati tehlikesi sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 18:19:17. #1.13#
SON DAKİKA: Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement