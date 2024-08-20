Yunusemre Belediyesi Güneş Enerji Santrali Açıldı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Güneş Enerji Santrali Açıldı

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Yunusemre Belediyesi'nin Karaahmetli Mahallesi'nde kurduğu Güneş Enerji Santrali'nin (GES) açılışı törenle yapıldı. Belediye Başkanı Semih Balaban, 'Artık elektrik Yunusemre Belediyesi için bir sorun olmayacak' dedi.

20.08.2024 13:59  Güncelleme: 14:14
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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi'nin Karaahmetli Mahallesi'nde kurduğu Güneş Enerji Santrali'nin (GES) açılışı, törenle yapıldı. Törende Belediye Başkanı Semih Balaban, "Artık elektrik Yunusemre Belediyesi için bir sorun olmayacak" dedi.

Yunusemre Belediyesi, Karaahmetli Mahallesi'nde kurduğu Güneş Enerji Santrali'ni (GES), törenle açtı. Törene, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Yenal Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Saadet Partisi İl Başkanı Zekai Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı, Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, tesisin kamusal anlamda bölgenin en büyük güneş enerji santrallerinden biri olduğunu söyledi.

"Artık elektrik Yunusemre Belediyesi için bir sorun olmayacak"

Belediye Başkanı Semih Balaban, yenilenebilir enerji yatırımını kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu yatırımda emeği olanlara teşekkür eden Başkan Balaban, şöyle konuştu:

"Enerji dünyada en önemli stratejik unsurlardan bir tanesi. Günümüz dünyasında enerji savaşları tüm hızıyla devam ediyor. Bu enerjiyi elde ederken de temiz ve sürdürülebilir bir enerji kavramı çok önemli. Doğayı yok ettikten sonra o enerjinin de bir anlamı kalmıyor. Biz parti olarak hem temiz enerji hem de temiz çevre felsefesiyle hareket eden bir programa sahibiz. Bu nedenle güneş enerji santrali çok doğru bir enerji üretim sistemi. Bizden önceki belediye başkanımız ve ekibinin başlattığı projeyi 5 aylık bir çalışma sonrası hizmete açıyoruz. Bizden önce kim ne yaptıysa yaptıkları için teşekkür ederiz. Bu anlamda projeyi başlatan Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür ediyorum. Ama şunun da bilinmesini rica ediyorum. Buranın bütün borcunu biz ödeyeceğiz. 109 milyon TL kredi çekilmiş. Kredinin geri ödemesi 210 milyon TL. Önceki dönem bu paranın yalnızca 15 milyon TL'si ödenmiş. Bu tesis ile birlikte Yunusemre Belediyesi elektriğe para ödemeyecek. Artık elektrik Yunusemre Belediyesi için bir sorun olmayacak. Bizden önceki dönemde GEDİZ AŞ'ye 16 milyon TL borç birikmişti. Bu borcu dahi ödeyemeyen bir belediye devraldık. Bunu da bahane etmiyor, iş üretiyoruz. Projede emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.

CHP'nin belediyeyi almasıyla birlikte Yuntdağı'nda değişim söz konusu. Bölgede kültür sanat etkinlikleri başladı. Belirli günlerde kırsal mahallelerimizde sinema günleri yapıyoruz. Bu anlamda halkımızdan da büyük destek görüyoruz. Tüm mahallelerimizi önemsiyoruz."

Konuşmaların ardından davetliler, açılış kurdelesini birlikte kesti.

Belediye aylık 2 buçuk milyon TL kar edecek

75 bin metrekare alanda kurulan güneş enerji santralinde 4 megawattlık enerji üretilecek. 8 bin 624 adet polikristal panelin bulunduğu santralde ayrıca Türkiye'de tek olarak 20 milyon TL Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyeti alındı. GES'te Belediye tüketeceği elektriğe ücret ödemezken aynı zamanda aylık 2 milyon 500 bin TL kazanacak.

Yunusemre Belediyesi Güneş Enerji Santrali Açıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi Güneş Enerji Santrali Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi Güneş Enerji Santrali Açıldı - Son Dakika
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