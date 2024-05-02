Yurdun Bazı Kesimlerinde Kuvvetli Yağış ve Fırtına Bekleniyor - Son Dakika
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Yurdun Bazı Kesimlerinde Kuvvetli Yağış ve Fırtına Bekleniyor

Yurdun Bazı Kesimlerinde Kuvvetli Yağış ve Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, gece saatlerinden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın batı ilçelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ayrıca Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi ile Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri ise yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak alacak. Batı Akdeniz'in batısında ise cuma günü öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esen rüzgarlar cumartesi akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

02.05.2024 14:59
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Yurdun bazı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi ile yarın sabah saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde ise yağış yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgar cuma günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden, Antalya Körfezi'nde cumartesi öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Kaynak: AA

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