Yusufeli Barajı Tamamlandı: Halk ve Esnaf Yeni Yerleşim Yerlerine Alıştı - Son Dakika
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Yusufeli Barajı Tamamlandı: Halk ve Esnaf Yeni Yerleşim Yerlerine Alıştı

Yusufeli Barajı Tamamlandı: Halk ve Esnaf Yeni Yerleşim Yerlerine Alıştı

Yusufeli ilçesinde yapılan Yusufeli Barajı nedeniyle halk ve esnaf, yeni yerleşim yerlerindeki hayatlarına alıştı. Baraj inşası sürecinde sular altında kalan köylerden taşınan insanlar, modern evlerin inşa edildiği yeni yerleşim yerlerinde yaşamlarına adapte oldu. İşletmeciler, iş yerlerinin daha güzel ve düzenli olduğunu belirtirken, halk da yeni ilçede daha modern bir yaşam sürdüklerini ifade etti.

30.07.2024 11:56
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ARTVİN'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı nedeniyle 1,5 asrı aşkın tarihinde 7'nci kez taşınan Yusufeli ilçesinde halk ve esnaf, yaklaşık 2 yıl önce göç ettikleri, modern evlerin inşa edildiği yeni yerleşim yerlerindeki hayatlarına alıştı.

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, sular altında kalan köylerinden, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini, sular altında bıraktı. Barajın kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak.

YENİ YERLEŞİM YERİNDE 1,5 YILI GERİDE BIRAKTILAR

153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınan ilçede, barajda türbinlerin dönmesiyle enerji üretimi başlarken, su tutma sürecinde, sulara gömüleceği için oluşturulan yeni yerleşim alanlarına taşınan esnaf ve halk ise yaklaşık 2 yıl önce göç ettikleri, modern evlerin inşa edildiği yeni yerleşim yerlerindeki yaşamlarına adapte oldu.

'İŞ YERLERİMİZ GÜZEL VE DÜZENLİ OLDU'

İş yerlerinin daha güzel ve düzenli olduğunu söyleyen işletmeci Akif Korucu, "Eski ilçeye göre burası daha iyi oldu. Her anlamda güzel oldu. Gelişmeye daha açık bir ilçe oldu. Bizim anılarımız vardı, çocukluğumuzun geçtiği mahallemiz her şeyimiz su altında kaldı ama devletimiz burada büyük bir proje yaptı. Biz de buraya çıkmak zorunda kaldık. Devletimiz kazansın biz kazanalım. İş yerlerimiz daha güzel ve düzenli oldu" dedi.

'GÖNÜL ESKİ İLÇEYİ ARIYOR'

İlçede işletmecilik yapan Mehmet Kaba, "Gönül eski ilçeyi arıyor fakat yeni ilçede çok fazla yenilik var. Artık daha modern yaşıyoruz. Doğal gazımız var. Yollarımız daha modern oldu. Eksiklerimizde var ama onlar hallolur" diye konuştu.

'VİLLA TİPİ EVLERİMİZ OLDU'

Evlerinden memnun olduğunu belirten Melek Dağcı da "Evlerimizden memnunuz. Villa tipi evlerimiz oldu. Yeni komşularımız oldu. Yeni komşularımızla iç içeyiz daha güzel oldu. Evlerimizden memnunuz. Devletimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

'GÖL MANZARAMIZ VAR'

Çevreli köyünde yaşayan Betül Ardıç Aykan ise "Köyümüz, diğer köylere göre daha dağınık bir köydü. Yeni mahallemizde diğer mahallelere çok yakın ve güzel bir yerde oldu. Göl manzaramız var. Aynı zamanda villa tipi evlerimiz var. Herkesin istediği gibi ektiği bahçeleri var" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yusufeli Barajı Tamamlandı: Halk ve Esnaf Yeni Yerleşim Yerlerine Alıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yusufeli Barajı Tamamlandı: Halk ve Esnaf Yeni Yerleşim Yerlerine Alıştı - Son Dakika
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