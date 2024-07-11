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Harun ŞAHBAZOĞLU/ TARİHİ Sirkeci Garı'nda 1'nci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Balkan Harbi'nde asker ve sivillerin esaret yaşamının anlatıldığı 'Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi' ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT ve Kızılay koordinasyonunda hazırlanarak ücretsiz bir şekilde gezilebilen sergi, 30 Temmuz'a kadar devam edecek.

Fatih'te bulunan Tarihi Sirkeci Garı'nda, 1'nci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ve Balkan Harbi'nde esir düşen askerlerin ve ailelerinin yazdığı 25 bin mektubun da yer aldığı 'Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi' ziyarete 2 Temmuz'da açılmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı,TRT ve Kızılay işbirliğiyle hazırlanan sergi, askerlerin esaret ve vatan savunmasıyla geçen yaşam mücadelesini anlatıyor. Üç bölümden oluşan projede, askerlerin esaret altındayken yaptığı el emeği eşyalar, kamplarda kullanılan mutfak takımları, mataralar ve döneme dair kıyafetler yas odasında yer alırken, dijital odada görsel tasarımların görülebileceği bir seyir alanı, belgesel odasında ise esir askerlerin dönem boyunca yaşadıklarının anlatıldığı belgeselin izlenebileceği bir bölüm bulunuyor. Ücretsiz bir şekilde hizmet veren serginin 30 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.

BALKAN VE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ESİRLERİNE DAİR ARŞİV KIZILAY KOLEKSİYONUNDA

Kızılay'ın kuruluş prensipleri ve tarihi önemi de proje çerçevesinde aktarıldı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin (Kızılay) kuruluş temellerinden biri olan savaş esirlerine yardım faaliyetleri, savaşlarda esir düşen asker ve sivillerin isim ve adreslerinin saptanmasından, barındırılacakları yerlere, her birinin yiyecek, içecek, giyecek, sağlık gereksinimlerinden, aileleriyle haberleşmelerine kadar uzanan geniş bir çalışma bütünü sergide bilgi ve notlar eşliğinde ziyaretçilere sunuldu. Bu faaliyetleri gösteren en değerli belgelerden olan ve halen Kızılay Arşiv koleksiyonunda yer alan Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı döneminden 75 Esir Defteri, 127 adet esir listesi, 308 bin 645 adet esir kartı ile 25 bin 504 mektup ve tahkikat talebinin bir kısmı da sergide yer aldı.

1917 YAPIMI EL EMEĞİ YILAN FİGÜRÜ DİKKAT ÇEKTİ

Sergide esaret altındaki askerlerin, kampta geçirdikleri zamanda ürettikleri el emeği eserler de mevcut. Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşen bir Osmanlı Askeri'nin 1917'de el emeğiyle boncuk ve çeşitli metal materyaller ile yaptığı yılan figürü, en çok ilgi gören eserlerden biri olarak öne çıkıyor. Yas Odası'nda sergilenen bu objeler arasında Fransız esir kampına ait bir yemek kabı ve yabancı askerlere ait künyeler de dikkat çekiyor.