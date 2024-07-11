Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi

Geniş Video İzle

Tarihi Sirkeci Garı'nda düzenlenen 'Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi', 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Balkan Harbi'nde esir düşen asker ve sivillerin yaşamını anlatıyor. Sergide, esir düşen askerlerin yazdığı 25 bin mektup ve el emeği eserler sergileniyor. Ayrıca, Kızılay'ın savaş esirlerine yardım faaliyetleri ve tarihi önemi de sergide yer alıyor. Sergi, 30 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

11.07.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harun ŞAHBAZOĞLU/ TARİHİ Sirkeci Garı'nda 1'nci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Balkan Harbi'nde asker ve sivillerin esaret yaşamının anlatıldığı 'Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi' ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT ve Kızılay koordinasyonunda hazırlanarak ücretsiz bir şekilde gezilebilen sergi, 30 Temmuz'a kadar devam edecek.

Fatih'te bulunan Tarihi Sirkeci Garı'nda, 1'nci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ve Balkan Harbi'nde esir düşen askerlerin ve ailelerinin yazdığı 25 bin mektubun da yer aldığı 'Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi' ziyarete 2 Temmuz'da açılmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı,TRT ve Kızılay işbirliğiyle hazırlanan sergi, askerlerin esaret ve vatan savunmasıyla geçen yaşam mücadelesini anlatıyor. Üç bölümden oluşan projede, askerlerin esaret altındayken yaptığı el emeği eşyalar, kamplarda kullanılan mutfak takımları, mataralar ve döneme dair kıyafetler yas odasında yer alırken, dijital odada görsel tasarımların görülebileceği bir seyir alanı, belgesel odasında ise esir askerlerin dönem boyunca yaşadıklarının anlatıldığı belgeselin izlenebileceği bir bölüm bulunuyor. Ücretsiz bir şekilde hizmet veren serginin 30 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.

BALKAN VE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ESİRLERİNE DAİR ARŞİV KIZILAY KOLEKSİYONUNDA

Kızılay'ın kuruluş prensipleri ve tarihi önemi de proje çerçevesinde aktarıldı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin (Kızılay) kuruluş temellerinden biri olan savaş esirlerine yardım faaliyetleri, savaşlarda esir düşen asker ve sivillerin isim ve adreslerinin saptanmasından, barındırılacakları yerlere, her birinin yiyecek, içecek, giyecek, sağlık gereksinimlerinden, aileleriyle haberleşmelerine kadar uzanan geniş bir çalışma bütünü sergide bilgi ve notlar eşliğinde ziyaretçilere sunuldu. Bu faaliyetleri gösteren en değerli belgelerden olan ve halen Kızılay Arşiv koleksiyonunda yer alan Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı döneminden 75 Esir Defteri, 127 adet esir listesi, 308 bin 645 adet esir kartı ile 25 bin 504 mektup ve tahkikat talebinin bir kısmı da sergide yer aldı.

1917 YAPIMI EL EMEĞİ YILAN FİGÜRÜ DİKKAT ÇEKTİ

Sergide esaret altındaki askerlerin, kampta geçirdikleri zamanda ürettikleri el emeği eserler de mevcut. Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşen bir Osmanlı Askeri'nin 1917'de el emeğiyle boncuk ve çeşitli metal materyaller ile yaptığı yılan figürü, en çok ilgi gören eserlerden biri olarak öne çıkıyor. Yas Odası'nda sergilenen bu objeler arasında Fransız esir kampına ait bir yemek kabı ve yabancı askerlere ait künyeler de dikkat çekiyor.

Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi
Kaynak: DHA

Kızılay, Dünya, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 18:00:39. #1.13#
SON DAKİKA: Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement