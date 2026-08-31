Burdur’da 30 Ağustos coşkusu konserlerle taçlandı

(BURDUR) - Burdur Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konserlerde Görkem Durmaz ve Reynmen sahne aldı.

Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde Burdur Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, Görkem Durmaz'ın ve Reynmen'in sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Hareketli parçaların seslendirildiği gecede, müzik ve eğlence bir araya gelirken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Konserde konuşan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şunları söyledi:

"Sevgili gençler, biliyorum; eğlenmek, müziğin tadını çıkarmak istiyorsunuz. Ama bugün bizi burada bir araya getiren çok daha büyük bir anlam var: 30 Ağustos Zafer Bayramı. 30 Ağustos; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının inancının, kararlılığının ve milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı gündür. Dumlupınar'da kazanılan bu büyük zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu büyük zaferi kutlamak bizim hakkımız değil mi? Hadi hep birlikte, bu zaferi coşkuyla kutlayalım.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bu zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı alkışlayalım. Sabahtan bu yana 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı hep birlikte, büyük bir coşkuyla kutladık. Şimdi bu güzel gecenin son bölümünde eğlenmek de hepimizin hakkı. Sağ olsun Reynmen ve kıymetli ekibi bu akşam bizlerle birlikte. Aramızda farklı şehirlerden gelen arkadaşlarımızın da olduğunu biliyorum. Hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. ve inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti, zafere inanmış bir milletin eseri olarak ilelebet payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve özgürlüğü, Türk milletiyle birlikte sonsuza kadar yaşayacaktır. Hepinizin bayramı kutlu olsun."