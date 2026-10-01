Zafer Partili Aslan’dan acele kamulaştırma tepkisi: “Toprağı da suyu da gözden çıkaramazsınız”

(ANKARA) - Zafer Partisi Çevre, Şehircilik ve Kültür Başkanı Esmaül Hüsna Aslan, TPAO'nun Karadeniz projesi kapsamında sekiz ildeki ruhsat alanlarına yönelik acele kamulaştırma kararına tepki gösterdi. Aslan, etkilenecek taşınmazlar, yöntemin gerekçesi ve çevresel etkilerin açıklanmasını isteyerek, "Toprağı da suyu da gözden çıkaramazsınız" dedi.

1 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11827 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Karadeniz projesi kapsamında belirlenen ruhsat alanlarında ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından acele kamulaştırılmasını öngörüyor. Kararın ekindeki haritada Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Zonguldak ve Erzurum'daki ruhsat alanları yer alıyor.

Zafer Partili Aslan, Trakya'daki acele kamulaştırma kararının ardından Karadeniz Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi için de aynı yönteme başvurulmasını eleştirdi.

Aslan, "Trakya'nın ardından şimdi sekiz ilde daha acele kamulaştırma! Milletin toprağına müdahale ederken gösterdiğiniz aceleyi, millete hesap verirken de gösterin" ifadelerini kullandı.

"TRAKYA İÇİN SORDUĞUMUZ SORULARI ŞİMDİ SEKİZ İL İÇİN SORUYORUZ"

Aslan, 17 Eylül'de Trakya projesine ilişkin yaptığı açıklamada da etkilenecek köylerin, tarım arazilerinin, meraların ve ormanların belirlenmesini; projenin su ihtiyacının ve çiftçilerin haklarının nasıl korunacağının açıklanmasını istediğini hatırlattı.

Aynı soruları yeni karar kapsamında da yönelten Aslan, yatırımların yalnızca sondaj noktalarından oluşmadığına dikkati çekerek, "Söz konusu olan yalnızca sondaj noktaları değil; yollar, boru hatları, enerji hatları, üretim kampları ve depolama tesisleri" ifadelerini kullandı.

"BU YÖNTEMİ SEÇMENİZİ GEREKTİREN ACİLİYET NEDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TPAO'ya çağrıda bulunan Aslan, "Olağan kamulaştırma yerine bu yöntemi seçmenizi gerektiren aciliyet nedir? Hangi parseller etkilenecek? Tarımsal üretim nasıl korunacak? Su ihtiyacı nereden karşılanacak? Projenin bütününün çevreye etkisi nasıl değerlendirilecek" diye sordu.

Kararın uygulanması sürecinde mülkiyet hakkının, tarımsal üretimin ve su kaynaklarının korunması gerektiğini vurgulayan Aslan, "Karara imza atmakla sorumluluk bitmez. Vatandaşın tapusu, çiftçinin geçimi, köyün suyu söz konusuysa her adımın hesabını vermek zorundasınız" dedi.

"ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI KADAR GIDA VE SU GÜVENLİĞİNİ DE SAVUNUYORUZ"

Türkiye'nin yerli petrol ve doğal gaz kaynaklarının üretilmesini desteklediklerini belirten Aslan, enerji yatırımlarının tarım ve doğal kaynakların korunmasıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Aslan, "Zafer Partisi olarak Türkiye'nin kendi petrolünü ve doğal gazını üretmesini savunuyoruz. Enerji bağımsızlığı kadar gıda ve su güvenliğini de savunuyoruz. Çiftçiye toprağını, köylüye suyunu kaybettiren bir yatırımın bedelini millete ödetemezsiniz" dedi.

Aslan, açıklamasını, "Bu ülkenin tarlası da ormanı da suyu da milli servettir. Kamulaştırma yetkisi, bunları gözden çıkarma yetkisi değildir" sözleriyle tamamladı.