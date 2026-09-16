Zafer Partisi'nde 10 kişi kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi - Son Dakika
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Zafer Partisi'nde 10 kişi kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

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Zafer Partisi\'nde 10 kişi kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
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Zafer Partisi GİK Üyesi Eray Ertürk'ü 8 Aralık 2024'teki parti kongresinde darbettiği öne sürülen, aralarında Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak'ın da bulunduğu 10 partili, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Haber: Batuhan Dükel

(ANKARA) - Zafer Partisi GİK Üyesi Eray Ertürk'ü 8 Aralık 2024'te düzenlenen parti kongresinde darbettiği öne sürülen, aralarında Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak'ın da bulunduğu 10 partili, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Çolak suçlamaları reddederken, Genel Sekreter Cezmi Polat, Ertürk'ün darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Zafer Partisi GİK Üyesi Eray Ertürk'ü 8 Aralık 2024'te düzenlenen parti kongresinde darbettiği iddia edilen, aralarında Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak'ın da bulunduğu 10 partili, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat'ın parti teşkilatlarına yaptığı açıklamaya göre, Ertürk ile Çolak arasında, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın kongrede konuşma yaptığı sırada tartışma çıktı. Ertürk, 10 kişi tarafından darbedildiğini öne sürdü.

Polat, Ertürk'ün darp raporu aldığını, avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ve adli süreç başlatıldığını bildirdi. Ertürk'ün ayrıca 20 Aralık 2024'te partiye gönderdiği dilekçeyle disiplin sürecinin başlatılmasını istediği belirtildi.

POLAT: "TARAFLAR ARASINDA UZLAŞMA SAĞLANAMADI"

Polat, Özdağ'ın tahliyesinin ardından Ertürk'ün avukatının, ilk başvurusu üzerine disiplin süreci başlatılıp başlatılmadığı, hangi işlemlerin yapıldığı ve herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığına ilişkin partiye yeniden başvurduğunu belirtti.

Ertürk'ün avukatının 20 Temmuz 2026'da verdiği yeni dilekçeyle başvuruların ivedilikle işleme alınmasını ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi verilmesini istediğini aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ, siyasi parti kongrelerinde zaman zaman gerilimli tartışmaların yaşanabileceği değerlendirmesiyle olay sonrasında herhangi bir disiplin soruşturması başlatmamıştır. Ayrıca Eray Ertürk'e iki ayrı kez, parti içi birlik ve beraberliğin korunması amacıyla adli ve idari şikayetlerini geri çekmesi yönünde görüşmüştür. Ancak Eray Ertürk, bu talepleri kabul etmemiş ve şikayetini sürdürmüştür. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle gelinen aşamada disiplin sürecinin işletilmemesi hem Genel Başkanımızın hem de partimizin hukuksal anlamda ve kurumsal kimliğinin zarar görmesine neden olacaktır."

Özdağ'ın parti tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca konunun Merkez Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilmesi ve disiplin soruşturmasının başlatılması yönünde talimat verdiğini belirten Polat, Çolak'ın Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdüğünü bildirdi.

Polat, işlemin parti tüzüğünün öngördüğü kurumsal yükümlülüğün yerine getirilmesinden ibaret olduğunu ifade ederek, sürecin henüz devam ettiğini, kurulun dosyayı savunma hakkını gözeterek parti tüzüğü ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde karara bağlayacağını kaydetti.

ÇOLAK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Çolak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kesin ihraç talebiyle savunmasının istendiğini duyurdu. Şikayet dilekçesinde kendisinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin Ertürk'ü tehdit ve darbettiğinin iddia edildiğini belirten Çolak, şöyle devam etti:

"İddiaya konu olayın tarihi ise 8 Aralık 2024. Yaklaşık iki sene önce yaşandığı iddia edilen bir olayla ilgili bugün disiplin soruşturması başlatılması ve ihracımın istenmesini şimdilik bir kenara bırakarak şikayet dilekçesinde yer alan bir iddiayı sizlerle paylaşmak istiyorum."

Çolak, şikayet dilekçesinde Ertürk'ün yangın merdiveninde 10 kişi tarafından darbedildiğini ve Çolak'ın Ertürk'ün kızına küfür ettiği ileri sürüldüğünü aktardı. Kendisine yöneltilen hakaret suçlamasını reddeden Çolak, "Beni tanıyan herkes, kimseye böyle ağır bir küfür etmeyeceğimi bilir" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Çolak'ın da aralarında bulunduğu 10 partilinin kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, sosyal medyada bazı Zafer Partililerin tepkisine neden oldu.

Kaynak: ANKA
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