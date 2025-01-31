Zaharova: Gazze Filistin'in Ayrılmaz Parçası

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze halkının kendi topraklarında yaşama hakkının tartışılamayacağını belirterek, "Gazze Şeridi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria, Filistin devletine ait toprakların ayrılmaz parçası." dedi.

Zaharova, Rusya'ya bağlı Mordovya Cumhuriyeti'nin başkenti Saransk'ta gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, " Moskova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri Mısır ve Ürdün'e yerleştirme planlarını nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, Mısır, Ürdün ve Filistin'in buna karşı çıktığına dikkati çekti.

Zaharova, Filistin meselesinin, Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Barış Girişimi'nin kararları dahil uluslararası hukuk çerçevesinde siyasi çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun sonucunda 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerekiyor. Gazze Şeridi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria, Filistin devletine ait toprakların ayrılmaz parçası. Filistin halkının hakkı, Gazze sakinlerinin kendi topraklarında yaşama hakkını da içeriyor. Bu tartışılmaz ve sorgulanamaz. İki devletli formülün uygulanmasının, Filistin- İsrail bölgesinde ve genel olarak Orta Doğu'da kalıcı barışın garantisi olacağından eminiz."

"ABD, uzayı silahlı çatışma alanına dönüştürmeye çalışıyor"

Zaharova, Trump'ın Amerikan sınırlarının korunabilmesine yönelik "Demir Kubbe" füze savunma kalkanı geliştirilmesine yönelik kararname imzalamasına ilişkin, "Bunu, ABD'nin uzaya silah konuşlandırma ve uzayı silahlı çatışma alanına dönüştürme çabası olarak değerlendiriyoruz. ABD'nin yaklaşımı, gerginliğin azaltılmasına, stratejik alanda durumun iyileştirilmesine katkı sağlamayacak." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışarak düştüğü kazaya değinen Zaharova, uçakta Rus vatandaşlarının da bulunduğu bilgisini paylaşarak, "Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı ile konuyla ilgili temas halinde. Büyükelçiliğimiz soruları iletiyor ancak detaylı cevap alamıyor." ifadelerini kullandı.

"Transdinyester bölgesindeki enerji krizine uzun vadeli çözüm istiyoruz"

Moldova'nın ülke sınırları içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesindeki doğal gaz krizine dair açıklamalarda bulunan Zaharova, Ukrayna ve Moldova yönetiminin yaklaşımının krize neden olduğunu söyledi.

Sözcü Zaharova, "Bu kriz basit şekilde çözülebilir: Kiev'in, gazın Avrupa'ya ulaştırılmasına izin vermesi, Kişinev yönetiminin de Gazprom'a olan borcunu kabul etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Transdinyester bögesine alternatif yollardan doğal gazı ulaştırmak için girişimlerde bulunduğunu aktaran Zaharova, "Enerji sorununa uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözümün bulunmasını istiyoruz." dedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grupla güvenlik güçleri arasında süren şiddetli çatışmalara da değinen Zaharova, ilgili taraflara, çatışmaları sonlandırma ve diyalog yoluyla sorunu çözme çağrısında bulundu.