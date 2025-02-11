Zehra Aden Çelebi ve Ragnar'dan Başarı Dolu 4 Ay - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zehra Aden Çelebi ve Ragnar'dan Başarı Dolu 4 Ay

Zehra Aden Çelebi ve Ragnar\'dan Başarı Dolu 4 Ay

10 yaşındaki Zehra Aden Çelebi, gözleri ışığa duyarlı albino pony'si Ragnar ile katıldığı yarışlarda 4 ayda 7 kupa kazanarak başarılarına devam ediyor. İkili arasındaki benzeyen özellikler ve motivasyonları dikkat çekiyor.

11.02.2025 13:19  Güncelleme: 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA Binicilik İhtisas Kulübü'nde 7 yaşında biniciliğe başlayan Zehra Aden Çelebi (10), 1 yıldır bindiği gözleri ışığa duyarlı olduğu için engelleri görmede sorun yaşayan 'pony' cinsi atı 'Ragnar' ile 4 ayda katıldığı yarışlarda 7 kupa kazandı. Albino atı Ragnar gibi saçları sarı, gözleri mavi olan Zehra Aden Çelebi, "Bence albino olması nedeniyle birbirimize çok benziyoruz. Aramızda bu nedenle bir bağ oluştu ve engelleri birlikte aşıyoruz" dedi.

3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Aden Çelebi, izlediği bir belgeselden etkilenip Ankara Binicilik İhtisas Kulübü'nde 7 yaşında biniciliğe başladı. Doktor olan anne ve babasının desteği ile okul dışındaki tüm zamanını binicilik kulübünde geçiren Zehra Aden, 9 yaşında kulüpte gördüğü albino pony 'Ragnar'ın sahibi oldu. Zehra Aden, gözleri ışığa duyarlı olduğu için engelleri görmede sorun yaşayan Ragnar ile birlikte de yarışlarda mücadele etmeye başladı. Zehra Aden, kendisi gibi mavi gözlere sahip, sarı yeleleri ve beyaz tüyleriyle dikkat çeken Ragnar ile haziran ayından itibaren 20 farklı yarışta mücadele ederek, 15 derece elde etti. Zehra Aden ve atı, son 4 aydaki yarışlarda ise 7 kupa kazandı. Pony cinsi atların yanı sıra normal atların koştuğu yarışlarda da mücadele eden Zehra Aden ve Ragnar'ın uyumu, tüm yarışseverlerin dikkatini çekti. Zehra Aden ve Ragnar, geçen yıl ekim ayında İstanbul'da düzenlenen ve yaşı büyük binicilerin de katıldığı Pony Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncülük derecesi aldı.

'ATINLA ÇOK BENZİYORSUN, İKİZİN DİYORLAR'

Ankara Binicilik İhtisas Kulübü'nde haftanın 6 günü Ragnar ile birlikte olan ve antrenman yapan Zehra Aden, 7 yaşında at binmeye başladığını, yaş ve boy olarak yarış koşma zamanı gelince de Ragnar ile tanıştığını söyledi. Zehra Aden, "Ragnar'ı denedim ve sonra ailem almaya karar verdi. İlk denerken 2 aylık süreçte gözlerinden biraz korkuyordum. Sonra alıştık. Ragnar çok tatlı ve çok komik. Bazen yarışta çok enerjik oluyor. Bana çok uygun bir at. Herkes bana 'Atınla çok benziyorsun, ikizin' diyor. Ben de mutlu oluyorum. Çok güzel bir at, saçları, gözleri falan. Albino olması benim binişimi hiç kötü etkilemiyor. Ama yarışlarda güneşe alışması için 5 dakika erken çıkıyoruz. Bence albino olması çok güzel bir şey, bana benzemiş oluyor ve aramızda bu nedenle bir bağ oluştu. Ragnar'a herkes binemez. Çok farklı modları var. Her gün farklı bir ata biniyormuşum gibi geliyor" dedi.

'KOLUM KIRILDI, BIRAKMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM'

Ragnar'ı aldıktan sonra P2 lisans sınavına girdiğini anlatan Zehra Aden, "Sınavdan bir hafta sonra ilk yarışım olan Capital Country'de yarışa girdim. Oradaki ilk yarışımda ben Ragnar'ın yarış hızına alışık olmadığım için ikinci maniyi (engel) unuttum. Bir anda böyle çok koşmaya başladı. Ben de çok tedirgin oldum. Sonra aynı gün iki tane yarış koştuk Ragnar'la. İkinci yarışta da düştüm. Ama sonraki yarışlarda çok başarılı olduk. Türkiye Şampiyonası'na gittik İstanbul'da. Orada derece yaptım neredeyse her yarışta. İlk 3'e girdim, mutlu oldum; ama şampiyonluk kupasını kaçırmış oldum. Rozetle eve döndüm. Düştüğümde kolum kırıldı. Kolumda alçı varken de gelip antrenman yapıyordum Ragnar'ın üstünde. Bırakmayı hiç düşünmedim. Ragnar'ı gezdirirken konuşuyorum, çok iyi anlaşıyoruz" dedi.

'BİRBİRLERİNE ÇOK BENZİYORLAR'

Zehra Aden'in antrenörü Şermin Engür (45) ise 3 yıldır birlikte olduklarını söyleyerek, "Aslında hedefimiz bizim Aden ile milli takım koşmak. Aden gerçekten başarılı ve çok kolay bir çocuk. Ragnar da çok becerikli ve güvenilir bir pony. Albino olmasının bize bir zararı olmuyor. Zaten Aden ile çok benziyorlar. İkisi de sarışın, mavi gözlü. Aden ve Ragnar bu konuda çok iyi birbirlerine uyum sağladılar. Ragnar'ın gözlerinin sadece güneşe karşı duyarlılığı var. Gölgeyle güneşi bir anda seçemiyor. Onun dışında bir sıkıntıları yok. Ama her albino at da Ragnar kadar başarılı değil. Albino pony olmasına rağmen çok yetenekli bir pony. Türkiye Şampiyonası'na gittik, Aden ve Ragnar için çok erken bir tecrübeydi. Ama çok güzel başarılı bir şekilde tamamladık Türkiye Şampiyonası'nı. Gurur duyuyorum ikisiyle de" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Güncel, Çelebi, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zehra Aden Çelebi ve Ragnar'dan Başarı Dolu 4 Ay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:20:32. #1.12#
SON DAKİKA: Zehra Aden Çelebi ve Ragnar'dan Başarı Dolu 4 Ay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.