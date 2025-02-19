Zelenskiy'den Trump'a Tepki

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, halkının kendisine verdiği desteğin yüzde 4 olduğunu iddia eden ABD Başkanı Donald Trump'ın " Rusya'nın yarattığı dezenformasyon alanında yaşadığını" söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de basın toplantısı düzenledi.

Avrupalı liderlerle son günlerde yaptığı görüşmelerde Avrupa'dan kendilerine güçlü mesaj verildiğini belirten Zelenskiy, gelecek birkaç hafta içinde İngiltere dahil daha fazla görüşme yapılacağını aktardı.

Zelenskiy, görüşmelerin, ABD'den gelen yardımın azalması ya da başka bir durum olması halinde Avrupa'nın Ukrayna'ya yardım için neler yapmaya hazır olduğu konusuna odaklandığını, Avrupa'daki müttefik pozisyona güvenmeleri gerektiğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 24 Şubat'taki 3. yıl dönümünde karma bir toplantı planlandığını dile getiren Zelenskiy, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaptığı görüşmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Zelenskiy, konuşmasında, Ankara'nın Ukrayna için güvenlik garantileri sağlayabileceği önerisine değindi.

"Trump'ın etrafında yanlış bilgilendirme çemberi var"

Ukraynalı lider, Trump'ın dün yaptığı açıklamada kullandığı, "Ukrayna'da seçimlerin yapılmadığı bir durum var... sıkıyönetim var... Ukrayna'daki lider, bunu söylemekten nefret ediyorum, onay oranı yüzde 4'e kadar düştü." ifadelerine de yanıt verdi.

Zelenskiy, şu anda herhangi birinin kendisini lider olarak değiştirmek istemesi halinde bunun işe yaramayacağını belirterek, halkının yüzde 58'inin lider olarak kendisine güvendiğini gösteren bir ankete atıfta bulundu.

Ayrıca, ülkesinin, Rusya'dan çok fazla dezenformasyona maruz kaldığını anlatan Zelenskiy, "Ne yazık ki Başkan Trump, büyük saygı duyduğumuz bir ulusun lideri olarak kendisine tüm saygımızla... Bu dezenformasyon balonunun içinde yaşıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Trump'ın bahsettiği yüzde 4'lük onay oranına ilişkin dezenformasyonun Rusya tarafından yayıldığına dair kanıtlara sahip olduğunu ve bu rakamların ABD ile Rusya arasında tartışıldığını kaydetti.

Volodimir Zelenskiy, Rus dezenformasyonuna karşı koymak için önemli küresel liderlere duyulan güven konusunda daha fazla veri toplamaya çalışacağına işaret ederek, Macar ve Slovak hükümetleriyle bağlantılı temsilcilerin de dahil olduğunu iddia ettiği "Trump'ın etrafındaki yanlış bilgilendirme çemberine" karşı uyarıda bulundu.

Ukraynalı lider, "Bunların hepsi endişe verici. Yaptıkları her şey, Ukrayna'nın zayıf olduğundan emin olmak için." dedi.

"Gerçekte en çok yardım başka yerden geldi"

Trump yönetiminin, Ukrayna'ya en çok yardımın ABD tarafından yapıldığı şeklindeki açıklamalarını reddeden Zelenskiy, isim vermeden "gerçekte (en çok yardımın) başka yerden geldiğini" söyledi.

Zelenskiy, ABD'ye yaptığı yardımlar ve verdiği destek için müteşekkir olduğunu belirterek, "Trump ekibinin gerçek verilerle donatılması" temennisinde bulundu.

ABD'yi, Rusya'nın uluslararası izolasyondan çıkmasına yardımcı olmakla eleştiren Zelenskiy, Moskova yönetiminin bundan memnun olduğunu ve kendisini "mağdur" olarak göstermeye çalıştığını ifade etti.

Ukrayna'da yaşananların çatışma değil, "Putin'in kendilerine karşı savaşı" olduğunu kaydeden Zelenskiy, Suudi Arabistan'da Rus ve ABD heyetleri arasındaki görüşmede Ukrayna'nın işgalinin çatışma olarak gösterilerek "yumuşatıldığına" dikkati çekti.

"ABD'nin Ukrayna'ya 500 milyar dolar verdiği" iddialarını reddetti

Zelenskiy, ABD'nin maden anlaşması taslağına ilişkin "Ukrayna'yı satamam." diyerek Trump'ın ABD'nin Ukrayna'ya 500 milyar dolar verdiğine dair iddiaları reddetti.

Maden kaynaklarıyla ilgili anlaşması çerçevesinde "madenlerin geri verilmesi" düşüncesine de karşı olduğunu aktaran Zelenskiy, "Ciddi bir konuşma değildi. Ancak güvenliğin garanti edildiği ciddi belgeler üzerinde çalışmaya hazırım. Hadi gelin anlaşma yapalım. Yatırıma göre paylaşalım ama güvenlik garantisine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Zelenskiy, herkesin zafer istediğine işaret ederek, "Bakın Trump da kazanmak istiyor, biz de Ukrayna'nın kazanmasını istiyoruz. Ancak burada açık bir durum yok. Yüzdeleri bir kenara koyalım. Benim de önerim bu. Ukrayna'yı korumak durumundayım. Ülkemi satamam." şeklinde konuştu.

NATO'nun herhangi bir anlaşma için doğal garantör olduğunu belirten Zelenskiy, "Bu yıl güvenlik garantilerini istiyoruz. Savaşın bu yıl bitmesini istiyoruz. Her NATO dediğimde bu kelimeyi kullanmamamı istediklerini biliyorum ancak bizim olduğumuz nokta bu. Ukraynalılar oyun oynamıyor. Arka planda anlaşma yapmıyoruz. Rusya ister dinlesin ister dinlemesin biz ne istiyorsak onu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, savaşın ilk dönemine oranla daha güçlü olduklarını kaydederek, "Rusya'nın savaştaki rolünü örtbas edemezsiniz. Rusya, suçlu taraf olmaya devam ediyor. Onları para gibi aklayamaz ve sorumluluklarının üzerini kapatamazsınız. Her şeyi anlaşmalarla çözebileceğinize inanabilirsiniz ama bu mümkün değil. Ukrayna'daki hiç kimse Putin'e güvenmiyor. Net güvenlik garantilerine ihtiyacımız var." dedi.

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'a Ukrayna ziyareti kapsamında halkla konuşmasını tavsiye eden Zelenskiy, insanlara Trump hakkındaki fikirlerini sormasını istedi.

Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna için en güçlü güvenlik garantisi olduğuna işaret ederek, "Hava savunma sistemli ABD askerlerine mutlak anlamda ihtiyacım yok. Sistemleri yönetecek insanlarımız var. Peki füze veya Patriot parçalarını üretebilmek için lisans alabiliyor muyuz? Bu yanlış." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna ordusunun finansmanı hakkında görüştüğünü dile getiren Zelenskiy, AB'nin bu görüşmeler için hazır olduğunu ancak başka seçenekler üzerinde de çalıştığını belirtti.

Zelenskiy, ABD'den silah almaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.